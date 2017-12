Weihnachtsmarkt in Rabenau Viele Akteure machen bei dem Wochenende in Rabenau mit – auch ein Sammler von DDR-Spielzeug.

Eric Palitzsch zeigt original DDR-Spielzeug auf dem Rabenauer Weihnachtsmarkt. © dpa

Rabenau. Am Sonnabend und Sonntag putzt sich Rabenau heraus und veranstaltet den diesjährigen Weihnachtsmarkt. 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Thomas Paul (CDU) den Markt und schneidet den Stollen an. Bis zum Sonntagnachmittag erwartet die Rabenauer auf dem Markt ein buntes Programm mit viel Musik. Doch auch andere Akteure der Stadt beteiligen sich an der Gestaltung des Wochenendes.

So fährt die Kindereisenbahn am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse. Erics Spielzeugschachtel an der Freitaler Straße 3 zeigt von Sonnabend bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr original DDR-Spielzeug, das die Herzen von Nostalgikern höher schlagen lässt. Die Kleinen kommen an beiden Tagen des Wochenendes von 15.30 bis 17 Uhr im Ratskeller auf ihre Kosten. Hier werden unter der Anleitung von Erwachsenen Weihnachtsgeschenke gebastelt.

Ebenfalls im Ratskeller findet am zweiten Advent von 14 bis 19 Uhr eine Ausstellung des Weihnachtssortimentes der Schmiedeberger-Service-Atelier GmbH statt. Modelleisenbahnfreunde zeigen am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Vorderhaus, Markt 7, ihre schönsten Miniatur-Modellbahnen. Im Stuhlbaumuseum, das am Wochenende von 13 bis 17 Uhr geöffnet hat, wird die Herstellung von Pralinen vorgeführt. Wer den Sonnabend besinnlich verbringen will, kann von 17 bis 18 Uhr in die St.-Egidien-Kirche kommen. Hier werden Weihnachtsgeschichten vorgetragen. (hhe)

