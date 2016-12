Weihnachtsmarkt im Polizei-Fokus Mehr als sonst sind die Beamten jetzt im Stadtzentrum unterwegs. Ein SZ-Reporter ist dabei gewesen.

Polizeihauptmeister Mario Hänsch (links) und Polizeiobermeister Andreas Böhme im Gespräch mit SZ-Reporter Mario Heinke auf dem Zittauer Weihnachtsmarkt. © Matthias Weber

Zittau. Donnerstag, 15 Uhr. Ich bin mit Polizeihauptmeister Mario Hänsch und Polizeiobermeister Andreas Böhme vom Polizeirevier am Haberkornplatz verabredet. Wir gehen die Bautzener Straße hinunter. Das gemeinsame Ziel: der Weihnachtsmarkt. Böhme informiert per Handy die Zentrale über unsere Streife. Aus Hänschs Brusttasche krächzt das Sprechfunkgerät. Ein Kollege meldet einen Unfall der Kategorie fünf. Mehr verstehe ich nicht. Eine kratzende Frauenstimme bestätigt, alles zu verstanden zu haben. „Nur Sachschaden“, beantwortet der 53-Jährige meine Frage nach der Bedeutung der Kategorie fünf.

Gelassen schlendern wir an der Johanniskirche vorbei. Hänsch und Böhme grüßen regelmäßig Bekannte mit einem Kopfnicken oder sagen „Hallo“. Auf dem Weihnachtsmarkt ist um die Zeit noch nicht viel los, Glühweindunst und Grillgeruch wabern durch die kalte Luft. Interessiert betrachten die Beamten die Buden und Auslagen, begrüßen einige Händler mit Handschlag und verweilen an manchem Stand etwas länger zum Plausch. Präsenz zeigen und ein bekannter Ansprechpartner sein, das sind die Hauptaufgaben eines Bürgerpolizisten. Dass die uniformierten Zittauer zuweilen aber auch zur Abschreckung und Einschüchterung missbraucht werden, erlebe ich hautnah mit. Ein quengelnder Junge terrorisiert lautstark seine Eltern und fuchtelt mit den Armen in der Luft herum. Als die Mutter die Polizisten erblickt, fährt sie den Jungen genervt an: „Wenn Du jetzt nicht lieb bist, nimmt die Polizei Dich mit.“ Der kleine Mann erstarrt, als die bewaffneten Männer vor ihm stehen. Erst als die Bürgerpolizisten freundlich lächeln, entspannt sich der Junge und geht ruhig weiter. „Dass passiert nicht zum ersten Mal“, erzählen mir die Polizisten, die sich in der Rolle als Angstmacher gar nicht wohl fühlen. Trotzdem bringt sie die Episode nicht aus der Ruhe.

Minuten später bleibt Mario Hänsch vor einem Schaufenster stehen und schaut konzentriert ins Innere. „Sie ist nicht da“, sagt er zu seinem Kollegen. Der weiß offensichtlich, wen er meint und antwortet: „Wahrscheinlich abgetaucht.“ Ein Dialog, wie aus einem Kriminalfilm. Die Kommunikation zwischen den Männern beschränkt sich auf wenige Worte, so wie das bei erfahrenen Herren öfter vorkommt. Man kennt und versteht sich, großes Palaver ist nicht vonnöten. Der karge Wortwechsel weckt meine Neugier, und ich bohre so lange, bis die Polizisten mich aufklären, wer „sie“ denn sei. Gegen eine Frau, die hier arbeite, läge ein Haftbefehl vor, sagt Böhme. Weil die Frau in ihrer Wohnung bisher nicht angetroffen wurde, schauen sie ab und zu beim Arbeitgeber nach. „Das ist eine alte Geschichte, die Frau ist mehrfach wegen Diebstahls verurteilt“, erzählt er. Die Chance, sich selbst bei der Polizei zu melden oder eine Kaution zu hinterlegen, habe sie verstreichen lassen, eine Festnahme sei somit unausweichlich, ergänzt Hänsch. Ich denke, die Dame hat schlechte Karten. Selbst wenn sie noch länger abtaucht, die Gesetzeshüter haben Zeit. Früher oder später wird der Haftbefehl sicherlich vollstreckt.

Der Transporter einer Autovermietung biegt viel zu schnell in die Frauenstraße ein und bahnt sich den Weg durch die Fußgängerzone. „Das ist der Paketdienst“, behauptet der Polizeihauptmeister. Die Paketdienste würden in Spitzenzeiten zusätzliche Fahrzeuge anmieten, sagt er und geht weiter, überzeugt, dass kein Handlungsbedarf besteht. Tatsächlich sehe ich wenig später, wie der Fahrer des Transporters mehrere Kartons in den Telefonshop trägt. Die Männer kennen ihre Pappenheimer. Besser als ich vermutete.

Nach anderthalb Stunden Fußmarsch durch das Stadtzentrum überqueren wir wieder den Weihnachtsmarkt. Freundlich begrüßt der Weihnachtsmann vom Dienst die Beamten und gibt jedem einen Schokoriegel, den sie in der Uniform verstauen. Beim Blick auf das kleinstädtische Treiben sehe ich die Schlagzeilen von der „Anschlaggefahr auf deutschen Weihnachtsmärkten“ vor mir. Solche Zeilen passen überhaupt nicht zu diesem Ort. Ich frage den Polizeihauptmeister, wie er die Terrorgefahr bewertet. „Ich denke, ein Anschlag kann nur im Vorfeld verhindert werden“, erklärt er. Terrorgefahr und auch Taschendiebstähle sind für die Bürgerpolizisten in Zittau offensichtlich ein eher abstraktes Thema. Zum Glück! Dafür sind Stadt und Weihnachtsmarkt wohl zu klein. Die einzig reale Gefahr auf diesem Weihnachtsmarkt besteht darin, dass der Strom ausfällt. Das erzählt jedenfalls Marktmeister Andreas Sigl, den wir am Rathaus treffen. Wenn mehrere Budenbetreiber ihre stromfressenden Elektrogeräte gleichzeitig anschalten, fliegen Sicherungen oder Schutzschalter raus, erzählt er. Gerade eben habe er wieder einen Stromausfall behoben, berichtet Sigl. Langsam füllt sich der Markt. Die meisten Besucher lassen die weihnachtliche Atmosphäre auf sich wirken, schlemmen an den Buden und sind gut gelaunt. Nur wenige sind an diesem Nachmittag mit dem typischen Mundwinkel-nach-unter-Gesicht unterwegs, das im Alltag öfter zu beobachten ist.

Ob zu Fuß oder mit dem neuen Elektro-Streifenwagen (Mercedes E-Klasse!) Bürgerpolizisten sollen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen, deshalb sind die Stellen im Jahr 2012 neu geschaffen worden. Ich habe das Gefühl, am Donnerstagnachmittag hat das funktioniert. Vier erfahrene „Büpos“ schieben im Polizeirevier Zittau Dienst. Ob die Vier für die ganze Stadt, die Ortsteile und die Gemeinden im Gebirge ausreichen, kann ich nicht beurteilen. Der Weihnachtsmarkt ist jedenfalls sicher und bleibt in ihrem Fokus. Zumindest bis Sonntag.

