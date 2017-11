Weihnachtsmarkt im Internet Der Altkötzschenbrodaer Markt „Lichterglanz & Budenzauber“ hat jetzt eine eigene Homepage.

© Screenshot: SZ

In vier Wochen beginnt die Adventszeit in Kötzschenbroda. Dann können Besucher an den Wochenenden wieder über den Weihnachtsmarkt schlendern. Schon jetzt gibt es einen Überblick übers Programm, die Händler und Angebote im Internet. Seit diesem Jahr hat der Weihnachtsmarkt eine eigene Homepage.

Dort werden nicht nur das kulturelle Programm mit Puppenspiel und Theater präsentiert, sondern auch verschiedenste Kunst- und Lichtinstallationen, spezielle Angebote für Kinder sowie die Radebeuler Winzer. Die Seite kann auch auf dem Smartphone ohne Qualitätsverlust aufgerufen werden, teilt Radebeuls Marketingverantwortliche Ina Dorn mit. Dadurch können sich die Besucher nun direkt vor Ort über das Programm informieren.

Das Layout der Website hat der Radebeuler Grafiker Stefan Voigt erarbeitet. Er war bereits am Aufbau der neuen Homepage für das Herbst- und Weinfest beteiligt, die im August online ging. Genau wie diese soll auch die Internetseite des Weihnachtsmarktes klar strukturiert sein, sodass alle Informationen mit wenigen Klicks gefunden werden.

zur Startseite