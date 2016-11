Weihnachtsmarkt ganz in Familie Traditionell findet am ersten Advent die Hofweihnacht statt. Die Münnichs öffnen dazu ihren Hof in Lomnitz.

Henry Münnich ist einer der Organisatoren der Lomnitzer Hofweihnacht. Geschenke aus seinem Geschäft werden bei einer Tombola verlost. © Thorsten Eckert

Es ist der wohl privateste Weihnachtsmarkt im Rödertal: Am Wochenende feiert Familie Münnich auf ihrem Hof in Lomnitz ihre traditionelle Hofweihnacht. Jedes Jahr am ersten Advent duftet es in dem Dreiseithof nach Glühwein und Bratwürsten. „Wir haben schon zwei Großeinsätze hinter uns“, sagt Henry Münnich, einer der Initiatoren. „Beim ersten haben wir den Weihnachtsbaum aufgestellt, und am vergangenen Wochenende wurden die Buden aufgestellt und die Stromkabel gezogen. Zum Glück machen dabei immer eine Menge Helfer mit. Alleine würden wir das nicht schaffen.“ Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr. Der Glühweinstand ist vergrößert worden. „Dort ist der Andrang ja immer besonders groß und dort wird gewissermaßen die Hofweihnacht wieder eröffnet. Am Sonnabend ist traditionsgemäß um 17 Uhr die Glühweinprobe.“

Hungrig muss an dem Abend auch niemand bleiben, auf dem Grill brutzeln Steaks und es gibt Zuckerwatte. Schon an diesen Abenden wird es auf dem Hof meist voll. „Die Gäste kommen vor allem aus Lomnitz und den umliegenden Orten. Sie bleiben dann auch schon mal bis Mitternacht.“ Richtig voll ist es am Sonntag. Um 13 Uhr beginnt dann die eigentliche Hofweihnacht. An den Ständen werden geräucherten Forellen, Bratwürste und die frisch gebackene Quarkkrappelchen der Bäckerei Böhme aus Grünberg angeboten. Kaffee, Tee und Stollen dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Weihnachtsmann kommt auch

Alle kleinen Gäste sollen spätestens um 15 Uhr auf dem Hof sein. Um diese Zeit stattet der Weihnachtsmann Lomnitz einen Besuch ab. „Alle Kinder können ihren Wunschzettel abgeben. Außerdem verteilt der Weihnachtsmann wie gewohnt Süßigkeiten.“ Zuvor führen die Mädchen und Jungen der Kita „Haus der kleinen Entdecker“ ein kleines Programm auf. Gegen 16 Uhr haben die Ottendorfer Zumba-Kinder ihren Auftritt und eine Bastelstube hat ebenfalls geöffnet. „Erstmals bieten wir Kinderreiten an. Am Sonntagnachmittag sind Lomnitzer Pferdehalter mit ihren Tieren bei uns zu Gast“, sagt Henry Münnich.

Am Abend sorgt der Posaunenchor mit weihnachtlichen Weisen für einen besinnlichen Start in die Adventszeit. Gegen 19 Uhr endet dann der Lomnitzer Weihnachtsmarkt.

