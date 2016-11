Weihnachtsmarkt für die Sinne Zum 25. Mal feiern die Roßweiner in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt. Diese Tradition hat sich prächtig entwickelt. Noch bis in den Abend kann gefeiert werden. Um 15 Uhr wird der beste Glühwein-Mixer ausgezeichnet.

Weihnachtsengel Jasmin mit Weihnachtsmann Harald laden auf den Weihnachtsmarkt Roßwein. © André Braun

Als Erste in der Region haben die Roßwein den Weihnachtsmarktreigen eröffnet. Weil zum 25. Mal gefeiert wird, bekamen die Besucher schon eine Menge für nahezu alle Sinne geboten. Außer den typischen Leckereien war die Laser-, Feuer- und Tanzshow. Seit 13 Uhr geht es am heutigen Sonntag weiter mit dem bunten Treiben auf dem Markplatz, im Rathaus und im Heimatmuseum, wo Adventskalender aus vielen Jahrzehnten zu bestaunen sind. Auch die Stadtkirche wird noch einer der Veranstaltungsorte sein. Ab 17 Uhr ist dort das Konzert des A-capella-Kammerchores Freiberg zu erleben. Der hat in den vergangenen Monaten eine CD mit Neubearbeitungen von Weihnachts- und Adventsliedern aufgenommen. Diese stellt er den Roßweinern und Gästen beim Konzert vor. Weihnachtsmann und Engel haben ebenfalls noch einen Termin auf dem Roßweiner Weihnachtsmarkt. Möglicherweise folgen die beiden dann ja dem Nachtwächter. Der lädt zu einem stimmungsvollen Rundgang durch das in vielen Straßen und Gassen heimelig beleuchtete Roßwein ein.

