Weihnachtsmarkt: Das Konzept passt Die Beteiligten haben sich zu einer Auswertung getroffen. Nichts muss grundsätzlich anders gemacht werden.

So schön war der Weihnachtsmarkt im letzten Jahr – sogar der kleine Muck alias Stefan Mehner und Benny waren dabei. © Archiv/Dietmar Thomas

Zum ersten Mal hat Kerstin Otto den Weihnachtsmarkt in Leisnig organisiert. Für Donnerstag hatte sie alle Beteiligten – von Vereinsvertretern bis Bauhofchef und Stadtelektriker – zu einer Auswertungsrunde eingeladen. Das Resümee aller sei positiv gewesen, sagte Kerstin Otto im Nachgang dem DA. „Das Konzept geht auf“, finden sie und beispielsweise auch Gewerbevereinschef Sven Wolf.

Die Händler und Handwerker hatten sich schon am Dienstag zum Weihnachtsmarkt verständigt. Wolfs nahezu einziger Kritikpunkt war, dass nicht alle Mitwirkenden an ein Kostüm gedacht hatten, das zum märchenhaften Weihnachtsmarkt passte. „Das soll in diesem Jahr beachtet werden“, sagte Kerstin Otto zu. Sie hatten den Beteiligten schon im Vorfeld ans Herz gelegt, dass die Veranstalter großen Wert auf Kostüme und Standschmückung legen. „Das hat bis auf Ausnahmen auch richtig gut geklappt“, meint die Hauptorganisatorin.

Sie selbst findet es klasse, dass alle drei Leisniger Schulen sich am Programm beteiligt haben. Dafür dankte Kerstin Otto Schülern und Eltern noch einmal gleichermaßen. Für dieses Jahr wünscht sie sich eine Wiederholung. Auch sonst gebe es nichts, was anders gemacht werden müsste.

Gewerbevereinschef Wolf sieht zumindest einen Punkt, der der Absprache bedarf. Er findet, dass alle Buden am Abend zur gleichen Zeit schließen und sich die Betreiber darüber verständigen sollten. Wolf und weiteren Vereinsmitgliedern ist positiv aufgefallen, dass unter den Weihnachtsmarkt-Gästen junge Familien aus umliegenden Großstädten waren. Möglicherweise hätten sie sich ja gerade von einem kleinen Markt mit kindgerechten Angeboten angezogen gefühlt. (DA/sig)

