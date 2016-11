Weihnachtsmarkt braucht Spenden Die Organisatoren der Langebrücker Straßenweihnacht suchen Unterstützer.

© Steffen Unger

Die Organisatoren der Langebrücker Straßenweihnacht suchen Unterstützer. Interessenten können mit einer Spende helfen, teilt die Ortsgruppe des Sächsischen Heimatschutzes mit. Die Einzahlung gilt als Spendenbescheinigung. Interessenten werden gebeten, ihre Spende unter dem Kennwort „Langebrücker Weihnachtsmarkt 2016“ auf das Konto des Sächsischen Heimatschutzes zu überweisen. Außerdem hoffen die Organisatoren auf weihnachtliche Artikel für einen kleinen Trödelmarkt. Spender können alles von der Kerze bis zur Pyramide bei Familie Gietzelt, Bergstraße 6, in Langebrück abgeben. Die Straßenweihnacht findet in diesem Jahr am Sonnabend, dem 26. November, rund um das Bürgerhaus statt. (SZ)

Konto des Landesverbandes des Sächsischen Heimatschutzes bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, IBAN: DE66 8505 0300 3120 1283 67

zur Startseite