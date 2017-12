Weihnachtsmarkt auf Platz sechs

Wenn das kein gutes Ergebnis ist: Der Großenhainer Weihnachtsmarkt konnte sich beim Test des MDR-Sachsenradios auf Rang sechs behaupten. Neben dem Dresdner Stallhof, Königstein und Schwarzenberg befindet sich die Röderstadt mit der Note 2,0 in guter Gesellschaft. Platz eins von insgesamt 25 im Freistaat getesteten Märkten belegt Annaberg, dicht gefolgt von Görlitz und Scharfenstein, Grimma sowie Freital. Meißen landete auf Platz acht.

MDR-Morgenmoderator Silvio Zschage hatte auf den jeweiligen Märkten stets einhundert Menschen befragt. Die Bewertung erfolgte in Schulnoten von 1 bis 6. Wo lohnte sich das Geldausgeben, schmeckte der Glühwein und haben Kinder in der Adventszeit so richtig Spaß? In Großenhain gelobt worden waren die Ausschilderung der Toiletten und dass es bei schlechtem Wetter viele Unterstellmöglichkeiten gebe. Bestnoten kassierten die Röderstädter auch für bezahlbare und empfehlenswerte Bratwürste und Glühwein (beides ab 2,50 Euro) sowie Karussellfahrten für 1,50 Euro. Positiv ins Gewicht fielen außerdem die lebendigen Schafe, die Bastelstube, die Weihnachtsbäckerei, die Rodelbahn und der Krapfenstand der Bäckerei Brodauf, der für Kultstatus sorge. „Kritisiert wurde aber, dass es für Jugendliche wenig Angebote gebe und die Vielfalt der Buden ruhig größer sein könnte“, erfuhr Silvio Zschage.Wie er betonte, könnten die Großenhainer aber durchaus zufrieden sein. Auf ihrem Markt könnten sich die Gäste sehr wohlfühlen.

