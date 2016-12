Weihnachtsmarkt auf der Hofewiese Das Landgut wurde für dieses Wochenende aufwendig umgestaltet. Feuerkörbe lodern und eine Eisenbahn fährt.

In der Hofewiese gibt es an diesem Wochenende einen Weihnachtsmarkt. © Thorsten Eckert

Mehrere Hundert Jahre ist die Geschichte der Hofewiese alt, doch zum ersten Mal verwandelt sich das Landgut in einen kleinen, romantischen Weihnachtsmarkt. An rund einem Dutzend Ständen können Besucher Schlemmen und noch das eine oder andere originelle Weihnachtsgeschenk finden. Das gesamte Anwesen wurde für die Heideweihnacht aufwendig umgestaltet und weihnachtlich dekoriert. Große Feuerkörbe lodern und ein großer Weihnachtsbaum grüßt schon aus der Ferne. Jäger aus der Heide laden Kinder zum weihnachtlichen Basteln ein und eine alte Blechmodelleisenbahn fährt durch das Festzelt. Und täglich von 14 bis 16 Uhr schaut sogar der Weihnachtsmann in der Hofewiese vorbei.

Angeboten werden unter anderem Sandsteinkunst aus der Sächsischen Schweiz, Weihnachtssterne, erzgebirgische Volkskunst, Keramik, Weihnachtsbaumkugeln aus Filz und selbst gestrickte Mützen. Auch Schokoladenfrüchte, Pfefferkuchen und Stollen gibt es. Die Kapazitäten beim Getränkeausschank wurden eigens für dieses Wochenende stark erweitert. Die Außenwirtschaft Hofewiese hat Sonnabend und Sonntag von 10 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Zufahrt ist über Langebrück möglich. (SZ)

