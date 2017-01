Weihnachtsmarkt auf dem fünften Platz Der MDR testete die Märkte in der Region und gab dem Stolpener sogar eine bessere Note als dem Pirnaer.

Der Stolpener Weihnachtsmarkt ist schön – findet auch der MDR und gab dem Markt eine Gesamtnote von 1,7. © Archivfoto: SZ

Sachsenradio-Moderator Silvio Zschage schnupperte auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsatmosphäre. Er wollte wissen, wie familienfreundlich Sachsens Weihnachtsmärkte sind. Insgesamt hat er in den letzten Tagen 30 Weihnachtsmärkte besucht, darunter auch die in Pirna und Stolpen. Auf Platz eins kommt am Ende der Weihnachtsmarkt von Görlitz. Stolpen konnte sich bei einer Gesamtnote von immerhin 1,7 auf dem fünften Platz behaupten, kurz vor Pirna mit einem Durchschnitt von 1,8. Am schlechtesten hatte der Weihnachtsmarkt von Dippoldiswalde abgeschlossen. Dort reichte es nur für einen Durchschnitt von 2,8. Um die Märkte zu vergleichen, wurden Noten vergeben. Vier Kriterien wurden für die Gesamtnote beurteilt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre. Dieses Jahr wird sicherlich in anderen Städten weiter getestet. (SZ/aw)

zur Startseite