Weihnachtsmarkt an der Werkstatt Die Wachauer Holzkünstlerin Karen Hobelsberger bietet einen kleinen Kunstgewerbemarkt. Die Motorsäge bleibt aber aus.

Karen Hobelsberger ist für ihre kunstvollen Holzfiguren bekannt. Am Mittwoch lädt sie in ihre Werkstatt zum Weihnachtsmarkt ein. © Thorsten Eckert

Wachau. Es dürfte der letzte Weihnachtsmarkt sein, der im Rödertal in diesem Jahr öffnet. Am Mittwoch, dem 20. Dezember, lädt die Wachauer Holzkünstlerin Karen Hobelsberger zu ihrem Adventsmarkt ein. Um 15 Uhr geht es an der Holzwerkstatt an der Schulstraße/Ecke S177 los. „Es wird Kaffee, Stollen und Weihnachtsmusik im geschmückten Ambiente geben. Einen kleinen Kunstgewerbemarkt für die letzen Geschenkejäger haben wir ebenfalls aufgebaut“, sagt sie.

Außerdem wird ein Lagerfeuer angezündet, an dem Knüppelkuchen gebacken werden kann. „Das wollen wir allerdings nur machen, wenn das Wetter mitspielt“, sagt die Wachauerin. Angeboten werden außerdem hausschlachtene Bratwurst, Tee, Glühwein und Sekt. Gegen 18.30 Uhr wird der Weihnachtsmann an der Holzwerkstatt erwartet. Ausdrücklich weist die Holzkünstlerin darauf hin, dass es am Mittwoch kein Schausägen gibt. Diese Aktionen sind bei ihren anderen Veranstaltungen immer eine Attraktion. „Ich kündige das lieber an. Nicht, dass jemand enttäuscht ist.“ Für alle Autofahrer ist wichtig: Entlang der Schulstraße stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Deshalb sollten die öffentlichen Parkplätze in Wachau sowie an der .Feuerwehr in Seifersdorf genutzt werden. Die sind allerdings etwas weiter entfernt. Besucher könnten diesen Umstand ja gleich für einen kleinen Spaziergang nutzen. Nach Jahren des Aufbaus ist die Holzwerkstatt jetzt weitestgehend fertiggestellt. Wo anfangs nur eine Scheune stand, sind jetzt insgesamt drei Gebäude zu sehen. Das sogenannte Rundstammhaus, das aus dicken Holzbohlen errichtet ist und als Aufenthaltsraum dient, sowie die eigentliche Werkstatt mit den sanitären Anlagen. An diesem Gebäude fällt ein kleiner Altar auf, der unter dem Giebel montiert wurde. Ein Engel hängt dort, flankiert von zwei weiteren Figuren. „Das ist der Schutzengel des Begegnungszentrums und seine zwei Schutzgeister“, sagt Karen Hobelsberger. Die große Scheune, die bisher von einem Landwirt genutzt wurde, wird jetzt ebenfalls von der Holzkünstlerin genutzt. Größere Holzstämme könnten hier bearbeitet werden, da er mit dem Radlader befahren werden kann.

