Weihnachtsmarkt 2018 soll länger dauern Die Stadt will die Veranstaltung auf zwei Wochenenden und die Woche ausdehnen. Einem Vorschlag eines Stadtrates folgt sie hingegen nicht.

Blick auf den Weihnachtsmarkt von 2015. Damals nahm er erstmalig den gerade fertiggestellten Marktplatz ein. © RFSG

Die Stadt will 2018 einen neuen Anlauf für einen längeren Weihnachtsmarkt starten. „Eigentlich war geplant, den Weihnachtsmarkt schon in diesem Jahr auf zwei Wochenenden und die dazwischen liegende Woche zu verlängern“, teilte Stadtsprecher Kai Grebasch mit. Das „ist uns leider noch nicht gelungen, da das Händlerinteresse zu gering war.“ 2018 wolle man früher und verstärkt mit der Händlersuche in Deutschland und Tschechien beginnen.

Den Vorschlag von Stadtrat Dietrich Thiele (FUW), den Weihnachtsmarkt-Termin vorzuzuziehen, verfolgt die Stadt indes nicht. Laut Grebasch ist der Weihnachtsmarkt ein Anreiz für Menschen, die Innenstadt mit ihren Geschäften zu besuchen. In dieser Hauptgeschäftszeit gibt es zu früheren Zeitpunkten mit dem Bummelsamstag und dem Lichterfest Anreize. Eher als ein vorgezogener kurzer Markt könne ein langer helfen, so Grebasch.

Thiele hatte argumentiert, dass am Ende des Monats bei vielen das Geld bereits alle sei. Das wirkt sich beim Umsatz in den Läden auf die einheimischen Händler negativ aus. Der Zittauer Weihnachtsmarkt findet traditionell spät statt, in diesem Jahr vom 13. bis 17. Dezember. (SZ/tm)

