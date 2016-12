Weihnachtsmann macht Halt in Stolpen Auch kurz vor Jahresende sollen Besucher in die Innenstadt gelockt werden. Und zwar mit gezielten Aktionen.

Hoffentlich hat der Weihnachtsmann viele Süßigkeiten mit. Auf dem Stolpener Markt haben sich ihm ganz viele Kinderhände entgegengestreckt. Er wird die nächsten Tage in einem Capron Caravan auf dem Marktplatz anzutreffen sein. © Dirk Zschiedrich

City-Managerin Simone Schöne geht auch kurz vor Ende des Jahres die Puste für Stolpen noch nicht aus. Sie hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Handwerkern, Firmen und Vereinen ein kleines Adventsprogramm für die Kinder auf die Beine gestellt. Es soll ein Anfang sein, der möglicherweise im nächsten Jahr auch in einer Adventskalenderaktion münden kann. Wegen Zeitmangels konnte der in diesem Jahr allerdings noch nicht vorbereitet werden. Die Stolpener Kinder sollen dennoch nicht leer ausgehen, zumal ja auch der Weihnachtsmann ein paar Tage in der Stadt aufgehalten wurde, um die Wunschzettel der Kinder entgegen zu nehmen. Nach dem Auftakt am vergangenen Donnerstag soll es jetzt bis Weihnachten jeden Donnerstag eine gesonderte Aktion geben. Für den 8. Dezember konnte sie den Fotografen Kay Reichelt gewinnen. 16.30 Uhr öffnet sich wieder die Weihnachtspforte am Goldenen Löwen und Kay Reichelt startet mit seinem Fotoshooting. Er lichtet interessierte Kinder professionell mit dem Weihnachtsmann ab. In den kommenden Tagen können die Fotos in seinem Atelier auf der Schlossstraße 9 abgeholt werden. Ein solches Porträtbild wäre eine Weihnachtsüberraschung. Der Unkostenbeitrag liegt bei sechs Euro. Den darauffolgenden Donnerstag, 15. Dezember, wird es dann etwas unheimlich. Wer 16.30 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs ist, wird aus einem Fenster des Hotels Goldener Löwe Rauch aufsteigen sehen. Vielleicht hat der Weihnachtsmann eine Kerze brennen lassen und muss gerettet werden. Auf jeden Fall ist die Stolpener Jugendfeuerwehr schnell zur Stelle und wird helfen, den Weihnachtsmann aus einer misslichen Lage zu retten und damit auch alle noch offenen Wunschzettel und bereits eingepackten Geschenke. Am Donnerstag, 22. Dezember, steigt dann sicherlich bei den Kindern die Spannung. Deshalb soll die Adventszeit auch ganz locker im Goldenen Löwen ausklingen.

Dort öffnet sich 16.30 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr die Adventspforte zur Basaltmäuschen-Weihnachts-Show. Die Kinder, die dem Weihnachtsmann in Perfektion ein Weihnachtslied vorsingen oder ein schönes Gedicht vortragen, können als Preis ein kleines Mäuschen vom Kunstschmiedemeister Detlef Wächtler gewinnen. Im Anschluss sponsert der Goldenen Löwe Kindersekt.

