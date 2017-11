Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten

Eibau, 3. Dezember: Weihnachtsmarkt am Faktorenhof sowie am „Nahkauf“-Markt, Hauptstraße 190, 11 bis 18 Uhr; weitere Geschäfte in diesem Bereich entlang der B 96 sind ebenfalls geöffnet und sorgen für entsprechende Stimmung; der Weihnachtsmann wird gegen 15 Uhr mit einer Kutsche anreisen; ab 15.15 Uhr erklingen weihnachtliche Weisen der Bläsergruppe; im Festsaal des Faktorenhofes können Kinder und Erwachsene ab 16 Uhr das Märchenspiel „Tischlein deck dich“ erleben.

Oderwitz, 2. und 3. Dezember: jeweils 14 bis 19 Uhr, weihnachtliches Programm am Edeka-Markt, Marktstraße 1, mit Besuch vom Weihnachtsmann, Modenschau, Auftritten der Musikschule Fröhlich und vom Mandauquartett, Akrobaten, Ponyreiten; Siegerehrung Kinderwettbewerb am 3. Dezember, 16 Uhr; Händler bieten ein vielfältiges Angebot weihnachtlicher Artikel.

Herrnhut, 2. Dezember: Wie jedes Jahr findet der traditionelle Herrnhuter Weihnachtsmarkt auf dem Zinzendorfplatz, der August-Bebel-Straße und der Dürningerstraße statt. 120 Händler und Kunsthandwerker aus nah und fern haben sich angemeldet. Um 11.30 Uhr bringt der Bläserchor der Herrnhuter Brüdergemeine Weihnachtschoräle zu Gehör. Das Adventskonzert beginnt 15 Uhr im Kirchensaal der Brüdergemeine. 16 Uhr hat der Weihnachtsmann seinen Auftritt. Auch die Herrnhuter Künstlergilde auf der August-Bebel-Straße hat an diesem Tag geöffnet. Am neu sanierten Bahnhof wird es einen kleinen Weihnachtsmarkt geben. Außerdem bietet auch die „Herrnhuter Sterne Manufaktur“ ganztägig ein weihnachtliches Programm.

9. und 10. Dezember

Mittelherwigsdorf, 9. Dezember: Kirchhof-Lichteln – ein etwas anderer Weihnachtsmarkt; von 16 Uhr bis in die Abendstunden an der Kirche; die Besinnlichkeit soll im Vordergrund stehen; für Kinder gibt es Basteln, Handwerksarbeiten und eine Geschichten-Vorleserin; Backofen-Äpfel und andere leckere kulinarische Sachen.

Ostritz, 9. und 10. Dezember: Ab 14 Uhr erwartet die Besucher des Weihnachtsmarktes ein buntes Programm auf der Bühne, im Ratssaal sowie am Lagerfeuer. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei. Rund um den Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktplatzes wird es wieder eine bunte Mischung von Marktbuden geben, in welchen kleine Weihnachtsgeschenke erworben werden können und die mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten zum Verweilen einladen. Das Besondere an den Buden und Tipis ist, dass sie fast alle ein bekanntes Märchen zum Thema haben. Am Sonnabend ist der Markt bis 22 Uhr geöffnet. Das Heimatmuseum hat ebenfalls an beiden Tagen ab 14 Uhr geöffnet. Pferde und am Sonntag sogar Schafe erwarten insbesondere die kleinen Gäste. Und es gibt wieder ein Weihnachtsrätsel zu lösen.

Hainewalde, 9. und 10. Dezember: Sonnabend, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 13 bis 17 Uhr, Turn- und Festhalle; Weihnachtsmusik mit Musikschule Fröhlich; Markt mit Lederwaren, Geschenkartikeln, Korbwaren, Holzkunst, Weihnachtsfloristik; Weihnachtsbastelei für Kinder; 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Dittelsdorf, 10. Dezember: Der Heimatverein lädt zum „15. Dittelsdorfer Weihnachtlichen Treiben“ um die Schullinde „Am Angel“ ein; ab 15 Uhr Basteln für Kinder, kleine Ausstellungen und Café im Vereinshaus „Alte Schule“; 15.15 Uhr kommt der Weihnachtsmann; anschließend wird zu einem kleinen Programm mit weihnachtlichen Weisen eingeladen.

Zittau, 10. Dezember: Traditionell findet am zweiten Adventssonntag im Tierpark Zittau ein großer Kunsthandwerker-Adventsmarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher über den Markt bummeln.

Großschweidnitz, 10. Dezember: Zum mittlerweile 10. Weihnachtsmarkt wird am Sonntag eingeladen. Eröffnung ist um 15 Uhr durch den Bürgermeister mit Stollenanschnitt. Circa 15.45 Uhr gibt es eine Märchenvorführung. Im Anschluss übergeben der Weihnachtsmann und seine Helfer die Geschenke an die Kleinsten. Höhepunkt wir das Märchen „Schneewittchen und der verlorengegangene Weihnachtsmann“ mit den sieben Zwergen, Frau Holle, der Märchentante u.v.m. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von der Gemeinde mit den Vereinen, weiteren Einrichtungen und engagierten Privatpersonen und einigen Händlern.

Neusalza-Spremberg, 10. Dezember: Der Weihnachtsmarkt auf dem Obermarkt steht unter dem Motto „Markt der 100 Sterne“. Beginn ist 13.30 Uhr. Geplant sind Aufführungen von der Kita, der Oberschule und der Kirchgemeinde. Weihnachtliche Livemusik spielt „Quasi ne Band“ aus Ebersbach. Die Vereine betreiben selbst Stände. Ein Zelt mit Mal- und Bastelstation wird durch den Verein Kulturbruch Neusalza-Spremberg betreut.