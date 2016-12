Weihnachtsmärchen gruselt Kinder Der Drachenkrimi ist erst für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Doch auch Jüngere müssen nicht auf das Stück verzichten.

„Der Drache im Schrank“ wird noch bis zum 28. Dezember aufgeführt. © pawel sosnowski/80studio.net

Der große Saal im Zittauer Theater ist voll. Vor allem bei den Vormittagsvorstellungen ist so gut wie kein freier Platz mehr zu finden. Das diesjährige Weihnachtsmärchen „Der Drache im Schrank“ lockt die kleinen und großen Besucher wieder in Scharen ins Gerhart-Hauptmann-Theater. Es wird überwiegend begeistert aufgenommen. „Offenbar sorgt es aber auch bei einigen Kindern für Gruselstimmung, gerade der böse Zauberer Laskaris“, sagt Theatersprecherin Franziska Springer. Demnach seien bei den bisherigen Vorstellungen ein paar Kinder verängstigt gewesen, sie hätten angefangen zu weinen und haben in der Pause das Theater verlassen. Aus diesem Grund hat das Theater die Altersempfehlung für das Drachenmärchen von drei auf fünf Jahre angehoben, teilt Frau Springer mit. Alternativ hätte das Theater auch die Szene, in der der Drache vom Zauberer Laskaris gejagt wird, entschärfen können. Am Ende habe man sich aber für die Anhebung der Altersempfehlung entschieden, so die Theatersprecherin weiter.

Kinder, die jünger als fünf Jahre sind, müssen deshalb nicht auf das Weihnachtsmärchen verzichten. Es handele sich nicht um eine Beschränkung, sondern nur um eine Empfehlung. Eltern mit jüngeren Kindern sollten selbst einschätzen, ob ihr Nachwuchs das Stück gut verarbeiten kann oder ob er noch zu jung dafür ist. „Junge theaterbegeisterte Zuschauer können mit der Inszenierung vielleicht besser umgehen“, sagt Franziska Springer. Kinder, die nicht so oft das Theater besuchen, sollten von den Eltern vor der Vorstellung vorbereitet werden, dass es sich nur um ein Schauspiel handelt, rät Frau Springer.

Dass aufgrund der neuen Altersempfehlung Karten zurückgegeben werden, hat die Theatersprecherin noch nicht gehört. Auch wenn zwischen 30 und 40 Prozent der Besucher der Vormittagsvorstellungen Kindergartenkinder sind. „Wenn sie in der Gruppe kommen, haben die Kleinen meist weniger ein Problem“, vermutet Franziska Springer. Für diejenigen Kinder und Kita-Gruppen, die schon Karten erworben haben, werde es überall im Theater – an der Kasse, der Garderobe oder dem Einlass – noch mal Hinweise geben, erklärt Frau Springer. Dass das Gerhart-Hauptmann-Theater nachträglich eine Altersempfehlung anhebt, sei bisher noch nicht vorgekommen. Beim musikalischen Schauspiel „Der Tod und das Mädchen“ wurde vor der Zittauer Premiere allerdings die Altersempfehlung „ab 16 Jahren“ herausgegeben. Die im Stück behandelten Themen und Konflikte hätten jüngere Kinder und Jugendliche eventuell noch nicht nachvollziehen können, so die damalige Begründung des Theaters.

Bis zum 28. Dezember wird „Der Drache im Schrank“ noch 20 Mal im Zittauer Theater aufgeführt. Allerdings sind davon bereits elf Vorstellungen ausverkauft. Karten gibt es vor allem noch für die Abendtermine und die Aufführungen rund um den 24. Dezember.

Wie bereits in den Vorjahren, hat das Theater auch diese Spielzeit rund um das Weihnachtsmärchen den Anspruch, das Theatererlebnis für die jungen Besucher zu einem ganzheitlichen und unvergesslichen Ereignis zu machen. An alle Kinder wird kostenlos das Programmheft zum Stück verteilt, das neben wissenswerten Informationen ein Brettspiel zum Thema enthält. Zudem ist die CD zum Märchen mit den Kompositionen von Levente Gulyás erhältlich. Alle Musikstücke wurden von Mitgliedern des Schauspielensembles eingesungen. Darüber hinaus wurde ein Drachencomic veröffentlicht, in dem die Geschichte von Prinzessin Sophia und ihrem ungewöhnlichen Haustier kindgerecht und anschaulich zum Nachlesen aufbereitet ist.

Auch der Kuschelfaktor kommt nicht zu kurz: ab sofort hilft Drache Raduga, der als Kirschkernkissen daherkommt, beim Einschlafen und bei der Heilung von Bauchschmerzen. „Mit all diesen Kleinigkeiten können die Kinder das Weihnachtsmärchen mit nach Hause, in den Kindergarten und in die Schule nehmen und die Erinnerung daran lange im Gedächtnis behalten“, findet Franziska Springer. Erworben werden können diese Produkte im Theater oder am Stand des Theaters auf dem Zittauer Weihnachtsmarkt.

