Weihnachtsmärchen gruselt Kinder Das Theater empfiehlt seinen Drachenkrimi jetzt für Gäste ab fünf Jahre. Ein Schritt mit Seltenheitswert.

„Der Drache im Schrank“ wird noch bis zum 28. Dezember aufgeführt. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Theater in Görlitz und Zittau sind voll, kaum ein freier Platz. Das Weihnachtsmärchen „Der Drache im Schrank“ lockt die kleinen und großen Besucher wieder in Scharen ins Gerhart-Hauptmann-Theater. Doch auf einige, besonders kleine Gäste wirkt der böse Zauberer Laskaris beängstigend. Kinder hätten in den Vorstellungen angefangen zu weinen, manche verließen zur Pause die Vorstellung. Deswegen hat das Theater nun die Notbremse gezogen und die Altersempfehlung für das Drachenmärchen von drei auf fünf Jahre angehoben. Als Alternative, so berichtete Theatersprecherin Franziska Springer, hätte auch die Inszenierung geändert und die Jagd von Zauberer Laskaris auf den Drachen entschärft werden können. Doch entschied sich das Haus für die Anhebung der Altersempfehlung.

Ein solcher Schritt ist bislang einmalig beim Gerhart-Hauptmann-Theater. Beim musikalischen Schauspiel „Der Tod und das Mädchen“ wurde vor der Premiere allerdings erstmals eine Altersempfehlung herausgegeben – ab 16 Jahre. Die neue Altersempfehlung ist auch kritisch: Denn das Weihnachtsmärchen spielt einen großen Teil der jährlichen Einnahmen ein. Wenn nun Besucher abspringen, kann das gleich Auswirkungen aufs Theater haben. Deswegen ist man dort sehr darauf bedacht, Sorgen zu entkräften.

Aus Sicht des Theater bedeutet daher die Heraufsetzung der Altersempfehlung auch nicht, dass jüngere Kinder nun zu Hause bleiben müssen. „Es handelt sich nicht um eine Beschränkung, sondern nur um eine Empfehlung“, erläutert Franziska Springer. Eltern mit jüngeren Kindern sollten selbst einschätzen, ob ihr Nachwuchs das Stück gut verarbeiten kann oder ob er noch zu jung dafür ist. „Junge theaterbegeisterte Zuschauer können mit der Inszenierung vielleicht besser umgehen“, sagt Franziska Springer. Kinder, die nicht so oft das Theater besuchen, sollten von den Eltern vor der Vorstellung vorbereitet werden, dass es sich nur um ein Schauspiel handelt, rät Frau Springer.

Dass aufgrund der neuen Altersempfehlung Karten zurückgegeben werden, hat die Theatersprecherin noch nicht gehört. Auch wenn zwischen 30 und 40 Prozent der Besucher der Vormittagsvorstellungen Kindergartenkinder sind. „Wenn sie in der Gruppe kommen, haben die Kleinen meist weniger ein Problem“, vermutet Franziska Springer.

