Schiebocker Adventskalender Weihnachtslieder mal anders Beim Bischofswerdaer Adventskalender wird an diesem Freitag das zweite Türchen geöffnet.

Wo Bischofswerdas Spielleute auftreten, sind sie gern gesehen – und vor allem nicht zu überhören. Auch am frühen Freitagabend wird man sie hören. Sie verbergen sich hinter dem zweiten Türchen des Lebendigen Adventskalenders. Geöffnet wird es 17 Uhr. Wer dabei sein möchte, sollte pünktlich vor dem Rathaus sein.

Bereits in den vergangenen Jahren begeisterten die Spielleute beim Lebendigen Adventskalender in Bischofswerda. Sicher haben sie sich auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm ausgedacht. Man darf gespannt sein, welche Lieder sie auf Flöte, Horn, kleiner und großer Trommel sowie Lyra spielen werden.

Die Spielleute sind oft dabei, wenn in Bischofswerda und in umliegenden Orten was los ist. Bei Stadt-, Dorf- und Vereinsfesten sorgen sie für gute Unterhaltung der Gäste. Sie sind aber auch sachsenweit im Einsatz, zum Beispiel beim Kamenzer Forstfest. Auch privat kann man den Spielmannszug oder Teile davon buchen. Neben den aktiven Spielleuten, die sich an Wettkämpfen und Meisterschaften beteiligen, gehört seit einigen Jahren auch der Traditionsspielmannszug aus Großdrebnitz dem Bischofswerdaer Verein ein. Insgesamt hat der Verein rund 70 Mitglieder – Kinder, Jugendliche und Erwachsene. (SZ)

www.bischofswerdaer-spielleute.de

