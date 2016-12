Weihnachtslieder im Supermarkt Die Kita „Alex Wedding“ und der schwarz-gelbe Netto sind seit Jahren Partner. Jetzt gab’s eine Weihnachtsüberraschung.

Maskottchen Scottie, Kita-Chefin Claudia Waga, Marktleiterin Frau Woiwod und Netto-Bezirksleiter Jörg Lange mit den Kindern der Kita „Alex Wedding“. © PR

Ein Supermarkt mit 150 Patenkindern? In Radeberg gibt’s das. Der schwarz-gelbe Netto-Markt an der Ecke Dresdner-/Heidestraße und das Kinderhaus „Alex Wedding“ an der benachbarten Waldstraße sind seit gut sechs Jahren über einen Patenschaftsvertrag verbunden. Und diese Patenschaft sorgte nun für eine weihnachtliche Überraschung.

Denn die Kita bekam von Netto nicht nur einen 600-Euro-Gutschein, sondern für die Kita-Kinder gab’s auch noch ein Paket mit Backzutaten und Plüschtieren. Unter anderem Weihnachtscotties, die für große Begeisterung sorgten. Der schwarze Hund Scottie ist ja bekanntlich das Maskottchen der schwarz-gelben Netto-Supermarktkette. Und natürlich war Scottie auch in „groß“ da, als die Alex-Wedding-Kinder jetzt im Supermarkt vorbeischauten. Als Dankeschön sangen die Kinder dann im Gegenzug für die Kunden des Marktes Weihnachtslieder und sagten Gedichte auf.

Der schwarz-gelbe Netto ist eine Tochter-Kette des dänischen Konzerns Dansk Supermarked und hat bundesweit mit insgesamt 60 Kindertagesstätten Kooperationsverträge. Im Rahmen dieser Patenschaften stellt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge jährlich Einkaufsgutscheine im Wert von gut 40 000 Euro zur Verfügung. (szo)

