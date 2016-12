Weihnachtslieder aus aller Welt Tenor Björn Casapietra singt am Sonntag in Göda. Auch zusammen mit dem Publikum.

Singt am Sonntag in Göda: Tenor Björn Casapietra, Sohn des Dresdner Dirigenten Herbert Kegel und der italienischen Opernsängerin Celestina Casapietra. © PR

Herr Casapietra, Sie treten häufig in größeren Städten und meist in Kirchen auf. Wie kommt der kleine Ort Göda auf Ihren Tourneeplan?

Ich wollte gern wieder in der Region auftreten, nachdem ich bereits vor zwei Jahren auf meiner Weihnachtstournee im Schloss Nedaschütz zu Gast war. Für mich gibt’s keine kleinen und großen Orte, sondern nur mein Publikum. Und ich finde es spannend, eben auch mal dort zu singen, wo man sonst nicht so oft hinkommt. Gerade die kleinen Häuser, wo ich dem Publikum sehr nahe komme, haben etwas Besonderes. Der Saal in Göda ist zwar keine Kirche, aber ich verspreche, wir werden alles tun, damit trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommt. Schließlich möchte ich auch mit dem Publikum gemeinsam singen. Das gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu.

Sie sind nun schon zum siebenten Mal auf Weihnachtstournee. Können Sie da Ihr Publikum noch mit etwas Neuem überraschen?

Es ist immer anders, sonst wird es ja auch für uns langweilig. So stelle ich diesmal einige Lieder aus meinem neuen Album „Un Amore Italiano“ vor. Außerdem sind auch vier, fünf neue Weihnachtslieder dabei.

Welches singen Sie am liebsten?

Besonders gern singe ich die Duette mit meiner siebenjährigen Tochter. Aber sie kann in Göda leider nicht dabei sein, weil sie am Montag wieder in die Schule muss. Ich will aber nächstes Jahr endlich ein Weihnachtsalbum aufnehmen, darauf werden auch die Duette mit ihr zu hören sein. Sehr gern singe ich zwei Klassiker, die unbedingt ins Programm gehören, weil sie auch das Publikum sehr mag: Schuberts „Ave Maria“ und „Halleluja“ des kürzlich verstorbenen Leonhard Cohen.

Sie verbinden mit Ihren Liedern auch eine Botschaft ...

Ja, ich möchte anhand der Musik zeigen, wie vielfältig diese Welt ist. Ich trage ja selbst durch meinen deutschen Vater und meine italienische Mutter verschiedene Kulturen in mir. Und ich singe in mehreren Sprachen – deutsch, spanisch, italienisch, französisch, englisch, hebräisch.

Viele kennen Sie auch als Schauspieler aus diversen Fernsehserien. Zieht es Sie wieder auf den Bildschirm?

Im Moment steht eher die Musik im Vordergrund. Aber ich mache die Tür nicht zu, falls sich wieder etwas ergibt.

Gespräch: Madeleine Siegl-Mickisch

Konzert am Sonntag 18 Uhr im Veranstaltungshaus „Zum Hirsch“ in Göda, Karten zu 33,25 Euro im SZ-Treffpunkt Bautzen, Lauengraben 18, oder an der Abendkasse

