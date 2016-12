Weihnachtskonzert mit Chor und Orchester

Zu einem festlichen Weihnachtskonzert wird am Sonntag in die Lauensteiner Kirche St. Marien und Laurentin geladen. Auf dem Programm steht neben weihnachtlicher Chormusik, wie „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt und „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius auch weihnachtliche Instrumentalmusik. „Sänger und Kammerorchester werden auch gemeinsam musizieren“, sagt Kantor Roy Heyne. Unter anderem werde Weihnachtsmusik aus Böhmen erklingen wie die Pastorella „Eia vos Pastorculi“ und die Mottete zur Geburt unseres Herrn „Dormi nate“. Ausführende sind der Kirchenchor Altenberg, ein Kammerorchester mit Instrumentalisten aus Dresden und der Dippser Kirchenmusikdirektor Gunter Brückner an der Orgel. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Kantor Roy Heyne. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte zur Kostendeckung der Instrumentalisten wird gebeten. (SZ/mb)

Weihnachtskonzert „Musica zur Heyligen Weyhnacht“ am 11.12., 17 Uhr, in Lauenstein

