Weihnachtsklänge in der Löbauer Messehalle Captain Cook mit seinen singenden Saxofonen, Bass Ronny Weiland sowie Vera & ihren Oberkrainer laden am Donnerstag, ab 16 Uhr, zum Weihnachtskonzert ein. Wer Ideen für das lange Weihnachtswochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit geht die Erfolgstournee „Die goldenen Klänge der Volksmusik zur Weihnachtszeit“ mit Captain Cook und vielen Stars auf große Fahrt und gastiert am Donnerstag, um 16 Uhr, in der Messehalle in Löbau. Mit dabei sind Captain Cook & seine singenden Saxofone, die die Zuhörer mit schönen Melodien und ihren größten Hits begeistern und ein echtes Hitfeuerwerk entfachen werden. Captain Cook und seine singenden Saxofone sind seit Jahren Deutschlands erfolgreichste Instrumental-Formation. Beim Grand Prix der Volksmusik überzeugte die Band bereits mehrfach, zuletzt als Sieger in der deutschen Vorentscheidung 2008 mit ihrem Titel „Ich denk so gern an meine Mutter“. Mehrere ihrer Alben wurden für über 100 000 verkaufte Exemplare mit dem Gold-Status ausgezeichnet. Dazu kommen Vera & ihre Oberkrainer aus Slowenien, die den weltberühmten Oberkrainer-Sound von Slavko Avsenik präsentieren werden. Ausnahmesänger Ronny Weiland wird mit seiner tiefen Bassstimme für Gänsehautmomente sorgen. Kommen Sie mit auf große musikalische Reise von den Weltmeeren, nach Oberkrain bis ins ferne Russland und freuen sie sich auf unvergessliche Stunden bei viel Musik und bester Unterhaltung und natürlich den schönsten Weihnachtsliedern. Einlass ist ab 15 Uhr, Karten kosten ab 39 Euro.

