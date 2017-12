Weihnachtsgrüße aus dem Malerwinkel Im historischen Areal in Königstein feierte man erstmalig ein Weihnachtsfest. Eine Rarität durfte da nicht fehlen.

Grüße aus dem Malerwinkel! Andrea Hoppe und Matthias Hinz vom Verein Malerwinkel freuen sich über die exklusiv für den Verein angefertigte Weihnachtskarte von Ingrid Schröter. © Marko Förster

Königstein. Der Malerwinkel präsentierte sich am ersten Advent einmal mehr von seiner romantischen Seite. Im Schein der Feuerschalen und der Lichter der Weihnachtsbäume wurde erstmalig der „Winterzauber im Malerwinkel“ gefeiert. Organisiert hatte die Veranstaltung der Verein Malerwinkel.

Bei Glühwein und Stollen lauschten die Besucher weihnachtlicher Musik, den Geschichten der Königsteiner Schriftstellerin Sandra Rehschuh oder bastelte mit den Kindern kleine Mützchen aus Wolle, die man an Weihnachtsgeschenke oder an den Weihnachtsbaum hängen kann. Die Sandsteinkönigin wurde kurzerhand zum Sandsteinengel befördert und verteilte kleine Süßigkeiten an die Gäste.

Insgesamt war der Tag ein voller Erfolg, sagt Vereinsvorsitzender Matthias Hinz. Er schätzt, dass etwa 100 bis 150 Besucher ihren Weg in den Malerwinkel fanden. Einer Wiederholung im nächsten Jahr steht damit nichts im Wege.

Der Verein hatte an diesem Nachmittag noch etwas ganz Besonderes mitgebracht: eine Weihnachtskarte. Die hatte die Königsteiner Hobbykünstlerin Ingrid Schröter extra für den Verein gezeichnet. Das Motiv zeigt den Malerwinkel mit Blick vom Torbogen. Vor dem alten Schornstein steht ein weihnachtlich geschmücktes Tännchen. Wer noch keine Karte hat, kann das noch an diesem Wochenende ändern. Zum Königsteiner Weihnachtsmarkt am 9. Dezember wird die Karte noch einmal für zwei Euro am Stand des Vereins zu erhalten sein. Die Einnahmen kommen dem Erhalt und der kulturellen Belebung des Malerwinkels zugute.

