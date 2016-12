Weihnachtsgeschenke für die Feuerwehr Weißwasser Nach 20 Jahren gab’s eine neue Küche für die Feuerwache. Aber wofür brauchen die Kameraden Herd, Ofen und Spülmaschine?

Möge nie der Kochtopf brennen, wünschte sich Wehrleiter Gerd Preußing (vorn) bei der Übergabe der neuen Küche für die Feuerwache. Foto: Joachim Rehle

Sie ist rot, sie ist neu und sie sieht gut aus: die neue Einbauküche der Feuerwehr Weißwasser. Am Dienstag übergaben OB Torsten Pötzsch und Jörg Lübben in ihrer Funktion als Vertreter des Feuerwehrfördervereins das gute Stück an Wehrleiter Gerd Preußing. Der Verein hatte den Deal eingefädelt, das Geld für das Weihnachtsgeschenk respektive die Sachleistungen kamen aber von Weißwasseraner Unternehmen. Beteiligt hatten sich Möbel Petsch, die Elektrofirma ERF, der Malereibetrieb Garreis, das Heizungs- und Sanitärunternehmen Stefan und der Toom-Baumarkt. Als Dankeschön verteilte Gerd Preußing Urkunden, Zollstöcke und ein Schlüsselband mit dem Logo der Feuerwehr .

Die neue Küche habe schon lange auf seiner Liste gestanden, sagte Torsten Pötzsch. Nun da das Vorhaben Wirklichkeit geworden sei, trage die Küche zur Verbesserung des Standorts bei. Jörg Lübben wertete das Geschenk als Symbol dafür, wie sich bürgerschaftliches Engagement auswirken kann.

Gerd Preußing räumte ein, dass auf der Feuerwache tatsächlich eher selten gekocht wird. Donnerstags zum Dienst gibt es zwar regelmäßig Essen, aber das wird meist geliefert und muss nur ausgegeben werden. Zum letzten Dienst in 2016 am Donnerstag gibt‘s Wellfleisch. „Schlachteplatte oder etwas Vergleichbares, das ist zu diesem Termin gute Tradition bei uns“, so Preußing. Im wöchentlichen Alltag werde meist nur Kaffee oder Tee gekocht. Allerdings sei für die öffentlichen Feste , wie Tag der offenen Tür oder Frühlingsfest, eine Küche immens wichtig, so Preußing. Die alte Küche wurde vor über zwanzig Jahren angeschafft. Zuletzt hatte die Spülmaschine ihren Geist aufgegeben.

Wer glaubt, dass nur die Feuerwehrfrauen hinterm Herd stehen, irrt. Momentan tun nur zwei Frauen Dienst bei der Feuerwehr Weißwasser. Die gebürtige Venezolanerin Ivonne Bender hat inzwischen die ersten Prüfungen bestanden und ihr Deutsch weiter verbessert. Sie bereitet sich auf eine Ausbildung im Krankenhaus vor, hat aber durch ihren Vater – er ist bei der Polizei – und ihren Bruder – er ist selbst bei der Feuerwehr – den Weg zur Feuerwehr gefunden. Die andere Kameradin ist Diana Glowna, die schon seit ihrem zwölften Lebensjahr dabei ist. Besser sieht es bei der Jugendfeuerwehr aus. Dort interessieren sich zehn Mädchen, neben über zwanzig Jungen, für den Dienst an der Spritze.

