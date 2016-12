Weihnachtsgeschenke aus Niesky und Umgebung Wer nach lokalen Geschenken sucht, wird zwischen Rietschen und Nieder Seifersdorf durchaus fündig. Wir geben einige Tipps.

In Nieder Seifersdorf gibt es den Laden Mamitschka. Hier verkauft Susanne Reichelt handgefertigtes Spielzeug und Schmuck aus Holz. Vieles davon haben sie und ihr Mann Christof Reichelt (Foto) selbst in der heimischen Werkstatt hergestellt.

Windlicht vom Martinshof: Das Windlicht „Burg“ für 14,25 Euro stellen behinderte Menschen im Martinshof her. In der in Niesky befindlichen Manufaktur sind weitere Arbeiten aus Keramik und Holz erhältlich. Die meisten Stücke sind von Hand gemacht und Unikate.

Fotokalender entlang der Neiße: Der Kalender für 2017 mit Bildern aus der Region wurde von Hans-Peter Berwig aus Horka erstellt. Verkauft wird das Kalendarium unter anderem in der Touristinformation im Erlichthof. Dort kann man ihn für zehn Euro erwerben.

Buch über die Oberlausitz: Das Buch „Die Oberlauser Bande“ hält das Museum in Niesky bereit. Autorin ist Ulrike Leubner aus Olbersdorf, die Zeichnungen stammen vom Nieskyer Cartoonisten Kümmel. Für den Preis von 9,95 Euro kann man es im Raschkehaus erwerben.

Herrnhuter Sterne aus Niesky: In Niesky wurden sie erfunden, in Herrnhut produziert: Den Herrnhuter Stern gibt es in verschiedenen Größen und Farben. In der Comenius-Buchhandlung in Niesky findet man einige Exemplare von ihnen für innen und außen.

Schals mit der Hand gewebt: In der Weberei am Erlichthof in Rietschen kann man Schals aus Leinen käuflich erwerben. Annett Pfaffenbauer stellt diese selbst mit dem Webstuhl her. Dabei geht sie auch gern auf individuelle Kundenwünsche ein.

Zu Weihnachten möchte man den Liebsten gern mit einem besonderen Geschenk eine große Freude bereiten. Diese lässt sich zum Beispiel mit einem in der Oberlausitz hergestellten Artikel erzielen. Bedauerlicherweise ist die Auswahl nicht sehr groß. Die SZ fand doch einige Waren, die aus der Region stammen und hier auch verkauft werden. Dass man nach ihnen mitunter suchen muss, erklärt Bernd Barthel, Inhaber des Geschenkehauses Barthel in Niesky, so: „Dass das Angebot nicht so groß ist, liegt daran, dass es nicht vorhersehbar ist, wie viele Leute diese lokalen Dinge auch kaufen würden. Deshalb legt man sich nur ein kleines Sortiment zu.“

Die Manufaktur Martinshof in Niesky bietet eine große Auswahl an Holz- und Keramikwaren, Spielzeug, Korbwaren, und weitere Artikel an. Körperlich und geistig behinderte Menschen stellen diese Waren unter Aufsicht von qualifizierten Mitarbeitern her. Zu Weihnachten besonders zu empfehlen sind Wichtel und das Windlicht „Burg“ aus Keramik.

„Mamitschka“ ist nicht nur ein Laden in Nieder Seifersdorf, wo Susanne Reichelt handgefertigte Holzartikel verkauft. Ihr Mann Christof Reichelt stellt sie auch her. Zum Angebot zählen Spielzeug und Schmuck, aber auch Dekorations- und Gebrauchsartikel wie Schalen, Stifte, Kräuterspindeln. In diesen Tagen werden vor allem weihnachtliche Produkte angeboten, wie die rund 80 Zentimeter großen Wichtel, die Christof Reichelt für Haus und Garten aus Holz herstellt.

Das Museum Niesky bietet eine große Auswahl an lokalen Erzeugnissen an, wie den dieses Jahr veröffentlichten historischen Kriminalroman „Die Lausitzer Musen“. Die Autorin ist Ivonne Hübner aus Weißwasser. Ihre Bücher spielen in Ostdeutschland und erzählen Geschichten aus der Heimat. Ein anderes Buch heißt „Die Oberlauser Bande“. Geschrieben von Ulrike Leubner als ein humorvoller Cartoon. Die Zeichnungen stammen von Kümmel. Die Olbersdorferin ist Kinderbuchautorin und brachte das Buch dieses Jahr im Oberlausitzer Verlag heraus. Es handelt von Kindern, die mit verrückten Streichen das ganze Zittauer Gebirge durcheinanderbringen. Das Buch ist im Museum Niesky erhältlich.

Begehrt sind auch dieses Jahr wieder die Herrnhuter Sterne. Sie werden zwar in Herrnhut hergestellt, haben jedoch ihren Ursprung in Niesky. In der Knabenanstalt der Herrnhuter Brüdergemeine beschäftigte man sich mit dem Schneiden und Kleben von Vierkantkörpern, um den Mathematikunterricht anschaulicher zu gestalten. Durch das Zusammensetzen dieser Einzelteile entstanden die Sterne. Heute produziert die Herrnhuter Sterne GmbH über 60 verschiedene Sterne und Zubehör für die Beleuchtung. Zu kaufen sind die Leuchtkörper im Internet und vor Ort in der Herrnhuter Sterne-Manufaktur. Eine kleine Auswahl ist auch in der Comenius Buchhandlung in Niesky erhältlich.

Fündig auf der Suche nach lokalen Geschenken wird man auch im Erlichthof in Rietschen. Die Leiterin der Touristinformation, Marion Girth, sagt, dass verschiedene Dinge wie Gewebtes, Getöpfertes und vieles mehr in den Scheunen des Erlichthofes hergestellt und verkauft werden. Die Touristinformation selbst bietet unter anderem Tassen aus der Keramik-Scheune, Bücher über die Natur der Lausitz und den Foto-Kalender mit Bildern aus der Region von Hans-Peter Berwig aus Horka an. In der Keramik Scheune verkauft Susanne Arlet handgefertigte Keramik wie Schalen, Vasen, Figuren, Krüge und Windlichter. Jedes Stück ist auf der Töpferscheibe freihand geformt. Susanne Arlet erklärt, sie habe nichts direkt Weihnachtliches, da sie lieber schlichte und für den Alltag zu gebrauchende Artikel herstellt.

Annett Pfaffenbauer aus der Weberei im Ehrlichthof sagte: „Man kann zu Weihnachten alles verschenken, es ist so individuell wie das Leben selbst.“ Sie bietet in ihrer Weberei Filzäpfel, handgewebte Schals, Deckchen, Läufer und Gardinen an.

