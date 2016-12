Weihnachtsgeschenk für die Autofahrer Die Pirnaer Straße in Heidenau ist wieder frei. Auch in Göppersdorf ist das Sperrschild weg. Nur in Dohna steht es länger.

Durch das Wegräumen des letzten Sperrzaunfeldes wurde die Pirnaer Straße am Mittwoch wieder freigegeben. © Norbert Millauer Durch das Wegräumen des letzten Sperrzaunfeldes wurde die Pirnaer Straße am Mittwoch wieder freigegeben.

Freie Fahrt in Göppersdorf: Drei Monate mussten die Autofahrer auf die Straße über den Wingendorfer Bach verzichten. Nun ist sie seit ein paar Tagen wieder befahrbar.

Einige fahren schon durch, andere bremsen ab, sind sich unsicher. Ein Meißner Autofahrer dreht vor der Sperrscheibe an der Villa Else auf der Pirnaer Straße am Mittwoch kurz vor 11 Uhr sogar wieder um. Auch aus der Gegenrichtung von Pirna kommen ebenfalls etliche Autos. Vertreter der Baufirma und der Stadt Heidenau schauen gerade noch nach den Restarbeiten. Dazu gehört auch die Fahrbahnmarkierung. Heidenaus stellvertretende Bürgermeisterin und Bauzuständige Marion Franz sorgt für einen verdutzten Moment: Die Freigabe wird um einen Monat verschoben, sagt sie. „War’n Scherz.“ Dem obligatorischen Band-Durchschneiden steht also nichts im Wege.

Fünf Scheren auf weinrotem Kissen sollen es feierlich machen. Dann geht alles ganz schnell. Wohl auch, weil es sonnig, aber kalt ist. Die anderthalbjährige Sperrung der Pirnaer Straße war erst dem Bau der Hochwasserschutzmauer geschuldet, im Anschluss daran baute die Stadt Heidenau ab April in zwei Abschnitten die Straße aus und asphaltierte sie neu. So wurden die Zufahrten zu den vielen Gewerbetreibenden an der Straße gewährleistet. Die haben in den vergangenen anderthalb Jahren dennoch unter der Baustelle und der Sperrung gelitten und sind nun genauso froh wie die Kraftfahrer.

Dohna muss sich gedulden

Bernd Unger ist dann einer der Ersten, die die Straße nach der offiziellen Freigabe befahren. Nach Heidenau war er eine Stunde vorher noch über die S 172 gefahren, zurück nach Pirna geht es nun über die Pirnaer. Er hat die Strecke in den vergangenen 18 Monaten schon vermisst und freut sich nun, sie als Alternative wiederzuhaben. Vor allem zu den Zeiten, in denen viele Autos unterwegs sind oder dann, wenn es auf der S 172 Unfälle oder Bauarbeiten gibt. Dann wurde die Straße in den vergangenen Monaten zum Nadelöhr und es staute sich in beide Richtungen. Für Unverständnis sorgten die Baumpflegearbeiten im November. Hätte man nicht die paar Wochen warten können, fragen sich einige.

Ein paar Minuten nach dem durchschnittenen Band, dem weggeräumten Sperrzaunfeld erinnert nur noch der Hinweis „keine Fahrbahnmarkierung“ daran, dass hier wohl mal eine Baustelle war. Ein älteres Ehepaar aus Dohna kann es offenbar noch immer nicht glauben, dass die Straße wirklich wieder frei ist und fährt vorsichtig. Nachdem es wirklich nichts mehr gibt, was sie am Weiterfahren hindert, sagen sie: „Schön, dass die Straße wieder in Ordnung ist.“ Nur die Elbe sieht man nun nicht mehr, wegen der Hochwasserschutzmauer. Deren andere Seite zur Elbe gehört den Radfahrern. Die Mauer wächst inzwischen weiter in Richtung Dresden.

In Dohna bleibt die Baustelle an der Weesensteiner Straße über die Müglitz nun doch bis nächstes Jahr. Grund für die Verzögerungen sind unvorhergesehene, umfangreiche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Brückenbau und teilweise sehr ungünstiges Wetter. Nach der Winterpause geht es weiter. Bis dahin stehen weiter Ampeln an der Kreuzung Altenberger/Weesensteiner Straße. Die Behelfsumfahrung zwischen Weesensteiner Straße und Gewerbegebiet wird für die Zeit der Winterpause komplett gesperrt. Der provisorische Kreisverkehr an der Kreuzung Kuxberg bleibt bestehen.

Für die Restarbeiten wird die Weesensteiner Straße wieder voll gesperrt. Was mit dem Kreisverkehr Kuxberg nach dem Ende der Arbeiten wird, ist noch offen. Die Stadt Dohna will ihn gern behalten, die Behörden sehen dafür keine Notwendigkeit.

