Weihnachtsgans angebrannt In Heidenau schmorte der Weihnachtsbraten unbeaufsichtigt auf dem Herd. Aufmerksame Nachbarn verhinderten Schlimmeres.

zurück Bild 1 von 3 weiter Auf der Rathausstraße in Heidenau wurde der angebrannte Weihnachtsbraten von der Feuerwehr erlöst. Auf der Rathausstraße in Heidenau wurde der angebrannte Weihnachtsbraten von der Feuerwehr erlöst.





Heidenau. Die Heidenauer Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Heidenau gerufen. Die Nachbarn hatten Brandgeruch aus dem ersten Obergeschoss in der Rathausstraße bemerkt. Nachdem die 18 Kameraden der Freiwilligen Wehr vor Ort ankamen, öffnete niemand die Tür, aus der der Geruch kam. Daraufhin verschafften sich die Kameraden Zutritt zur Wohnung. In der Küche stand eine Pfanne mit einer angebrannten Gans darin auf eingeschaltetem Herd. Die Kameraden machten den Herd aus, nahmen die Pfanne samt Weihnachtsbraten und löschten diese mit Wasser ab. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Nach knapp einer Stunde rückten die Kameraden wieder ab. Auch bis dahin tauchte der Mieter noch nicht wieder auf. Sachschaden entstand keiner, lediglich die Wohnung riecht nach angebranntem Essen und muss weiterhin gelüftet werden. Auch die Polizei war vor Ort. (mf)

