Weihnachtsfrieden bei Finanzämtern Ab 22. Dezember bis Neujahr gibt es keine Vollstreckungen und Außenprüfungen.

Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland hat die Ämter angewiesen, die Bürger in der Weihnachtszeit nicht mit Maßnahmen zu belasten, die als unpassend empfunden werden können. © Symbolbild/dpa

Auch in diesem Jahr werden das Finanzamt Meißen sowie alle anderen Finanzämter des Freistaates Sachsen den Weihnachtsfrieden einhalten. Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland hat die Ämter angewiesen, die Bürger in der Weihnachtszeit nicht mit Maßnahmen zu belasten, die als unpassend empfunden werden können. Die Finanzämter werden in der Zeit ab 22. Dezember bis einschließlich Neujahr von Vollstreckungsmaßnahmen sowie Außenprüfungen absehen.

Mit diesem Weihnachtsfrieden wollen wir dem besonderen Charakter des Weihnachtsfestes Rechnung tragen und einen kleinen Beitrag zu einem guten Verhältnis zwischen Bürgern und Verwaltung leisten. Ausnahmen von dieser Regelung lässt der Finanzminister nur zu, wenn durch die Zurückhaltung ein endgültiger Steuerausfall (z. B. wegen Verjährung) drohen würde. Einen Versandstopp für Steuerbescheide und Mahnungen wird es allerdings wie bereits in den Vorjahren nicht geben. Damit können Einnahmeausfälle im Interesse aller pünktlichen Steuerzahler vermieden und die Arbeit der Finanzämter erleichtert werden. Das Finanzamt Meißen hat zwischen den Weihnachtsfeiertagen zu den allgemeinen Servicezeiten geöffnet. (SZ)

