Weihnachtsfichte schwebt ein Eigentlich sollte auf dem Markt ein anderer Baum stehen. Aber dann kam der Sturm.

Döbeln hat seinen Weihnachtsbaum. © Jens Hoyer

Mit Polizeieskorte wurde die 13 Meter hohe Fichte zum Obermarkt gebracht.

Die Weihnachtszeit wirft ihre Schatten voraus. An diesem Donnerstag ist der Baum für den Weihnachtsmarkt auf dem Döbelner Obermarkt eingeschwebt. Die etwa 13 Meter hohe Fichte stammt aus einem verwilderten Garten an der Mastener Straße. Mit Polizeieskorte wurde der Baum von Mitarbeitern des Bauhofes auf den Obermarkt gebracht.

Eigentlich ist er nur ein Ersatz. Den ursprünglich ausgewählten Baum hatte Sturm Herwart abgebrochen. Der Baum wurde in diesem Jahr schon sehr zeitig gestellt, weil in der kommenden Woche mit dem Aufbau der Eisarena der Stadtwerke begonnen werden soll. Eröffnung ist bereits am 1. Dezember. (DA)

