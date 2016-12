Weihnachtsfeier und Clubparty

Rock ’n’ Roll in Bischofswerda Eine Überdosis Rock ’n’ Roll, ein Feuerwerk an saftigen Hits, eine irre Show und unbändige Spiellaune – das sind Big Fat Shakin. Am Sonnabend könnt ihr euch im Eastclub Bischofswerda selbst von dem mitreißenden Trio aus Berlin überzeugen. Zwei Jungs und eine Frau am Kontrabass präsentieren eindrucksvoll Rockabilly, Rock 'n' Roll, Surf- und Rockklassiker im Fifties-Gewand. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht’s in der Neustädter Straße dann um 21 Uhr. Tickets bekommt ihr im VVK für fünf Euro und an der Abendkasse für sieben Euro. www.east-club.de

Ü-30-Party in der KuFa Auf alle Ü 30 wartet am Sonnabend in der KuFa Hoyerswerda ein musikalischer und entspannter Abend. Zu Klängen aus 40 Jahren Rock- und Popmusik abtanzen, nette Leute wiedersehen, gemeinsam Cocktails schlürfen und einfach die Atmosphäre genießen, steht auf dem Programm. Für die passende Musik sorgt DJ Noir Man. 21 Uhr geht’s los. Eintritt fünf Euro. Mehr Infos: www.kufa-hoyerswerda.de

Weihnachtsparty im Eventhouse Lust auf eine coole Party mit den Energy Brothers? Dann seid ihr am Sonnabend im Seenland Bowling&Eventhouse Hoyerswerda genau richtig. DJ Hendrix & DJ Gin T. mischen jede Woche wortwörtlich die Clubszene in ganz Sachsen auf. Und dieses Wochenende könnt ihr sie zur Weihnachtsparty in Hoywoy live erleben. House und Black Music, Charts- und Partyhits bringen garantiert jeden zum Tanzen. Einlass ist ab 22 Uhr. Bis 23 Uhr bezahlt ihr fünf Euro Eintritt, danach sieben Euro. P18

Ska und Weihnachten Zu einem coolen vorweihnachtlichen Abend lädt euch am Freitag der Safe Club Kamenz ein. Gefeiert wird mit einer ordentlichen Portion Punkrock, Blechbläsern und geilen Rhythmen. Die Musik liefern Rafiki und Jagdschein. Außerdem erwarten euch Glühwein und Heißer Hugo. Schrottwichteln steht auch auf dem Programm. Ab 21 Uhr ist Einlass. Eintritt sieben Euro. www.safeclub.de

Keep on rockin’, Kesselhaus! Ein rockiges Trio aus den Niederlanden könnt ihr am Freitag im Kesselhauslager Singwitz erleben. The Red Phone kombinieren raue Rockmusik mit Blues, Psychedelic und Soul. Die Bühne ist das zweite Zuhause für diese drei grandiosen Musiker, die das Publikum auf jedem Konzert zum Kochen und Abtanzen bringen. Diese letzte Live-Show des Jahres 2016 im Kesselhaus solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Karten im VVK gibt es für 14 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Weitere Infos findet ihr unter www.kesselhauslager.de

Wir tanzen die ganze Nacht Alle Fans von Popschlager kommen am Sonnabend im Monoclub Bautzen auf ihre Kosten. Die lange verschriene Musikrichtung des Schlagers hat sich weiterentwickelt und ist oft kaum noch zu unterscheiden von Dance, House oder Discofox. Die Unterscheidung ist aber auch egal, denn die Party im Monoclub will einfach nur für gute Laune und viel Lust zum Tanzen sorgen. Als Liveact erwartet euch ab null Uhr Michael Fischer. Zum Tanzen, Feiern und Singen seid ihr ab 21 Uhr herzlich eingeladen – aber nur, wenn ihr schon 25 seid.