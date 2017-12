Weihnachtsfeier auf der Baustelle Architekt Jan Lunze hatte eine ungewöhnliche Idee. Aber die kam in Ullersdorf bestens an.

Der Radeberger Architekt Jan Lunze betreut mit seinem Büro das Bau-Projekt der neuen Mehrzweckhalle samt Gasthof-Umbau in Ullersdorf. Nun lud er zur Baustellen-Weihnachtsfeier ein. © Herbert Löffler

Ullerdorf. Ob der Radeberger Architekt Jan Lunze Heiligabend schon mal für die Familie den Weihnachtsmann gespielt hat, bleibt sein Geheimnis. Am Mittwochnachmittag war er aber zumindest schon mal ganz dicht dran am Thema; auch wenn er keinen roten Mantel und auch keinen langen weißen Bart trug. Aber Jan Lunze lud gemeinsam mit der Firma Dreieck-Bau zur Baustellen-Weihnachtsfeier an die neue Ullersdorfer Mehrzweckhalle ein, die sein Architekturbüro konzipiert und auch baulich betreut hatte – und natürlich hatte Jan Lunze ein paar leckere Weihnachtsgeschenke für die Grundschüler dabei.

Anlass war die letzte Bauberatung vor Ort in diesem Jahr – und das Ganze war dabei auch als kleines Dankeschön für die Bauleute, die Schüler und Lehrer gedacht, die ja in den vergangenen gut anderthalb Jahren mit den zu einer Baustelle gehörenden Belastungen leben mussten. Und es noch müssen, denn quasi nahtlos ging die Baustelle im Herzen Ullersdorfs ja gleich in den zweiten Bauabschnitt über. Denn zum Projekt gehört ja auch, den seit Jahren leer stehenden Gasthof gleich neben der neuen Halle zu sanieren und umzubauen. Auch dafür hat Jan Lunze den sprichwörtlichen Hut auf. Das Ullersdorfer Ortsamt soll hier dann ja bekanntlich einziehen. Eine echte Ortsmitte für Ullersdorf also, soll der Gesamtkomplex werden, so die Idee. Und Radeberg investiert ja insgesamt rund sieben Millionen Euro in beide Bauabschnitte.

