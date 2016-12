Weihnachtsengel der Volkssolidarität Mit einer ungewöhnlichen Aktion wurden an diesem Montag 30 Bautzener Senioren überrascht.

Das Essen auf Rädern überbrachten am Montag Ruth Klatt die Engel Patricia Merz (l.) und Heike Wenskus sowie der Weihnachtsmann Michael Stübner von der Volkssolidarität. © Carmen Schumann

Das war ja mal eine Überraschung. Die 94-jährige Ruth Klatt kann es kaum fassen. „Nein, was sind das für hübsche junge Frauen“, sagt sie immer wieder. Die beiden weiß gekleideten Schönheiten, die da so unvermittelt im Stadtteil Gesundbrunnen gelandet sind, bringen ihr das Mittagessen, das sie seit vielen Jahren täglich von der Volkssolidarität bezieht. „Essen auf Rädern“ heißt das im Volksmund.

Offiziell ist das der „Mahlzeitendienst“ des Wohlfahrtsverbandes. An diesem besonderen Tag in der Vorweihnachtszeit gibt es für Ruth Klatt nicht nur die obligatorische Essensbox, sondern auch noch ein kleines Präsent obendrauf.

Die größte Freude für die Rentnerin sind aber die Essens-Überbringer. Die beiden Engel in ihren dünnen Kleidchen kommen trotz der winterlichen Kälte um einen kleinen Schwatz mit der rüstigen Rentnerin nicht drumherum. Schließlich kennt sie vor allem den einen Engel aus dem Fernsehen. Heike Wenskus hatte im Mai bei der Quiz-Show „Wer wird Millionär“ 32 000 Euro gewonnen und Günther Jauch mit ihrer Schlagfertigkeit verblüfft. Ruth Klatt kommt gerade vom Einkaufen zurück und erklärt ihren Engeln, dass sie selbst mal Verkäuferin war. Doch was heute für eine Fülle in den Supermärkten vorhanden sei, das verschlage ihr glatt die Sprache.

Gemeinsam gesungen

Die Engel, das sind die „Angels in Motion“, eine Unterhaltungsagentur, deren Mitglieder man für verschiedene Veranstaltungen buchen kann. Zusammen mit Patricia Merz besuchte Heike Wenskus an diesem Montag an die 30 Empfänger von „Essen auf Rädern“. Die Engel stärkten damit dem Volkssolidarität-Mitarbeiter Michael Stübner den Rücken, der ansonsten das Essen ausfährt. Er hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet.

Nach der Essens-Runde war für die Himmelsboten noch lange nicht Feierabend. Für die Gäste der Weihnachtsfeier der Volkssolidarität, die am Nachmittag in der Tagespflege an der Flinzstraße 15a stattfand, zeigten die Engel, deren dritte Mitstreiterin allerdings wegen Krankheit absagen musste, ihre Feuershow. Außerdem sangen sie zusammen mit den Gästen Weihnachtslieder.

