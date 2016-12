Weihnachtsedition des Erzählcafés

Es ist schon das dritte Erzählcafé, das am 16. Dezember, 16 bis 19 Uhr, im alten Kino von Königstein stattfindet. Es treffen sich Einheimische und Geflüchtete, um sich kennenzulernen und sich auszutauschen – diesmal bei deutschen und internationalen Plätzchen. Ganz weihnachtlich eben. Thomas Leonhardi wird in deutsche Weihnachtstraditionen einführen. Denn es fragten schon viele Geflüchtete, wieso zum Beispiel vier Kerzen auf einem Weihnachtskranz seien, erzählt Juliane Dietrich. Sie organisiert die Erzählcafés in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Königsteiner Lichtspiele. An den Tischen soll auch jeweils ein Dolmetscher sitzen. So kann sich auch über eventuell bestehende Sprachbarrieren hinweg unterhalten werden. Die Kleinen können sich diesmal beim gemeinsamen Spielen kennenlernen.

Wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 14. Dezember per E-Mail bei hallo@mein-leben-entdecken.de anmelden. Es wird um eine kleine Spende, auch gern in Form von Plätzchen oder anderen Weihnachtsleckereien, gebeten. (kk)

zur Startseite