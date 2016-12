Weihnachtsdeko gestohlen Diebe hatten es am vergangenen Wochenende auf Feiertagsdekoration abgesehen.

Da kann einem die Vorfreude auf das Fest vergehen: Diebe hatten es am vergangenen Wochenende in Riesa auf Feiertagsdekoration abgesehen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, stahlen die Unbekannten zwei kleine Weihnachtsbäume sowie ein Häuschen von zwei Grundstücken an der Rudolf-Stempel-Straße.

Der Wert der Gegenstände wird von den Beamten auf rund 40 Euro geschätzt. (SZ)

zur Startseite