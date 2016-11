Weihnachtsbraten in Gefahr? Wegen Vogelgrippe müssen 35 000 Enten und Gänse in den Stall. Die Geflügelpest verunsichert die Verbraucher.

Von der Wiese musste das Geflügel schon vor anderthalb Wochen. Doch die Stallplätze sind begrenzt. Verbraucher sorgen sich um ihre Festtagsbraten. © Anne Hübschmann

Als erster sächsischer Landkreis hatte Mittelsachsen letzte Woche ein Ausstellungsverbot für Federvieh erlassen. Schon Tage vorher wurde die Stallpflicht verhängt. „Weil es sich bei dem Influenzavirus H5N8 um einen sehr ansteckenden Virus handelt, wurde diese konsequente Entscheidung getroffen“, so Kreissprecher André Kaiser. Eine Notbekanntmachung kündigt er noch für diese Woche an. Neben Vogelschauen sind auch Märkte und Ähnliches untersagt. Auch, wenn bisher im Landkreis noch kein positiver Test erfolgte. Laut Kreissprecher sei in Mittelsachsen – Stand Dienstagnachmittag – noch kein H5N8-Virus nachgewiesen worden.

Alle acht bisher beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (Lüva) eingegangen Tests seien negativ gewesen. Insgesamt wurden 13 Proben an die Landesuntersuchungsanstalt übergeben. Dabei handelt es sich um Haus- und Wildgeflügel sowie Vögel aus dem gesamten Landkreis. Dennoch sind Direktvermarkter und ihre Kunden verunsichert. Dazu würden das Landratsamt zahlreiche Fragen erreichen, so André Kaiser.

Wie müssen Tiere jetzt untergebracht werden?

Alle Vögel in den 7 543 mittelsächsischen Geflügelhaltungen müssen in geschlossenen Ställen oder in einer Voliere gehalten werden, die das Eindringen von Wildvögeln verhindern und über eine dichte Abdeckung verfügen. Das Lüva kontrolliere dies, erklärt der Kreissprecher. Bei Verstößen werden Auflagen erteilt oder auch Bußgelder verhängt.

Wo müssen tote Tiere gemeldet werden?

Verendete Vögel sendet das Lüva an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA). Tote Tiere sind im Lüva Mittweida, Haus E zu den Öffnungszeiten abzugeben oder zu melden (montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich 13 bis 18 Uhr). Eine telefonische Anmeldung ist möglich (Tel. 03731 7996234) – außerhalb der Dienstzeiten über die Rettungsleitstelle (Tel. 03731 23107 oder 23556). „Wer Tiere selbst aufsammelt, sollte sich vor dem direkten Kontakt schützen“, so der Kreissprecher. Der Kadaver soll in eine Tüte gesteckt werden.

Dürfen Eier und Geflügel noch gegessen werden?

Ja. Von einer Ansteckung durch rohes Fleisch oder Eier ist nichts bekannt. dennoch rät das Amt, rohe Geflügelprodukte von anderen Lebensmitteln getrennt zu lagern und zuzubereiten. Messer oder Schneidebretter müssen nach der Nutzung mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt, Verpackungsmaterialien entsorgt und die Hände gewaschen werden. Wichtig ist darüber hinaus, das Fleisch für mindestens zwei Minuten bei einer Temperatur von 70 Grad durchzugaren und Eier zu erhitzen, bis das Eigelb hart ist. „Eine Übertragung des Virus auf den Menschen erfolgte in der Vergangenheit sehr selten und auch nach dem jetzigen Kenntnisstand nur in Verbindung mit lebendenden und infizierten Tieren“, so Kaiser.

Was ist mit den frischen Weihnachtsbraten?

In Mittelsachsen werden laut Landratsamt etwa 18 400 Enten und 16 600 Gänse gehalten. Die Bestände sind im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsfest jetzt größer als im Frühjahr und die Kapazität der Ställe ist begrenzt, deshalb müssen Züchter erste Tiere bereits schlachten. Erste Kunden holen ihre Gans oder Ente ab und frieren diese bis zum Fest ein. „Es ist ratsam, sich mit dem Züchter hierzu in Verbindung zu setzen“, so der Kreissprecher.

Dürfen Vögel gefüttert werden?

Grundsätzlich ja, denn Singvögel sind bisher von der Erkrankung nicht betroffen, erklärt der Kreissprecher. Wichtig sei, den Futterplatz regelmäßig von Kot mit beispielsweise heißem Wasser zu reinigen und dabei Handschuhe zu tragen. Das Futter soll so platziert sein, dass Vögel nicht hineintreten.

Müssen Hund und Katze jetzt zu Hause bleiben?

Nein. Aber das Bundesinstitut für Tiergesundheit empfiehlt die Vermeidung des direkten Kontakts von Haustieren zu toten oder kranken Wildvögeln. Deshalb wäre es laut Kaiser wichtig, dass die Vierbeiner nicht an Rastplätzen von Wasservögeln streunen. Eine Leinenpflicht für Hunde und Katzen gibt es im Kreis nicht. Sollte ein Fall nachgewiesen werden, wird ein Sperrkreis von drei Kilometern gebildet.

zur Startseite