Wenzels Weihnachts-Tipp Weihnachtsbotschafter mit 25 Zacken Normalerweise kocht Petra Janitzki Hausmannskost in der „Scheune am See“. Auf dem Wenzelsmarkt in Bautzen gibt es bei ihr aber Herrnhuter Sterne.

Herrnhuter Sterne in allen Größen und Farben gibt es am Stand von Petra Janitzki auf dem Bautzener Wenzelsmarkt. © Uwe Soeder

Bautzen. Petra Janitzki hat kaum Platz zum Treten in ihrer Wenzelsmarktbude. Gerade ist noch einmal Ware gekommen. Schleunigst muss die 61-Jährige die Herrnhuter Sterne und das Zubehör für die beleuchteten Weihnachtsbringer auspacken und in die Regale stellen. Viel Zeit bleibt ihr nicht, denn nicht nur Einheimische sind Stammkunden an ihrer Hütte auf dem Hauptmarkt. Vor allem Touristen stürmen an diesem Morgen ihren Stand, nach einem typischen Mitbringsel aus der Oberlausitz.

Die gebürtige Dresdnerin fährt zur Höchstform auf. Hier gibt es ein paar Fakten zum bekannten Herrnhuter Stern, der seit über 160 Jahren traditionell aus Papier und in Handarbeit gefertigt wird. Während der ursprünglich erste Stern in den Farben Weiß und Rot hergestellt wurde – weiß für die Reinheit und rot für das Blut Christi –, gibt es heute eine weitaus größere Auswahl. Und vor allem längst auch Exemplare aus Kunststoff. Petra Janitzki greift nach der Sonderedition 2017. Der kleinste Lichtbringer mit einem Durchmesser von 13 Zentimetern und natürlich 25 Zacken leuchtet im satten Türkis. „In den Jahren davor waren die Farben orange und lila angesagt“, sagt die Standbetreuerin.

Seit drei Jahren auf dem Wenzelsmarkt

Eine junge Frau kommt vorbei. „Ich nehme den großen Außenstern in Gelb“, sagt sie. Die Mitarbeiterin der „Scheune am See“ in Sohland/Spree stellt das Sortiment samt richtigem Kabel zusammen. Seit drei Jahren steht sie nach der Freiluftsaison auf dem Bautzener Wenzelsmarkt. Normalerweise arbeitet die Wahl-Wehrsdorferin im Biergarten des Familienbetriebs. Dort ist sie für das Essen wie für die Bedienung zuständig. Am besten könne sie Hausmannskost, Rinderbraten oder Königsberger Klopse. Der Duft von gebratenem Wild schwappt über den Markt. Am Heiligabend kommt bei ihr Kartoffelsalat und Wiener auf den Tisch.

Daran ist jetzt noch nicht zu denken. Zwei Kundinnen interessieren sich für die Tannenbaumspitzen aus Stroh und nehmen sie auch gleich mit. Dabei gibt es auch Engel und Krippen aus Sisal. Doch jetzt sucht eine ältere Dame erst einmal für ihren kleinen Papierstern zu Hause nach Ersatzdrähten für die Glühlampenhalterung. Petra Janitzki reicht ihr das Gewünschte über den Ladentisch. Zufrieden geht die Kundin davon. Jetzt müssen schnell die Waren ausgepackt werden.

Die Verkäuferin flitzt auf den wenigen Metern in der Hütte hin und her. „Kalt wird mir hier nicht. Wir haben schon bei gefühlten minus 20 Grad hier gestanden“, sagt sie. Für den Tag auf dem Wenzelsmarkt macht sie sich mit einem kräftigen Frühstück fit. Dazu gibt es ein paar geschmierte Brote und eine große Thermoskanne Tee für den Tag. Doch an eine Verschnaufpause ist nicht zu denken. Die nächsten Weihnachtsmarktbummler interessieren sich für ihre Herrnhuter Sterne.

zur Startseite