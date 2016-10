Weihnachtsbeleuchtung so zeitig wie nie Mitarbeiter des Bauhofs haben damit begonnen, die Adventsstraßenlichter aufzuhängen. Im Landkreis Meißen sind sie die Ersten.

Ein Mitarbeiter des Großenhainer Bauhofs bringt die Weihnachtslichterketten an der Schlossstraße an. © Archiv/Brühl

„Vorfreude, schönste Freude...“ Die Großenhainer können wohl die Adventszeit nicht erwarten? Zumindest die Mitarbeiter des hiesigen Bauhofs nicht. Sie haben schon am Dienstag damit begonnen, die Straßenweihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Über dem unteren Frauenmarkt und der Schlossstraße sind die Weihnachtsranken gespannt. Am Mittwoch soll der obere Teil der Meißner Straße folgen. Im Durchschnitt sind jeden Tag zwei Straßenzüge der Großenhainer Innenstadt geplant.

„Wir müssen ein bisschen Vorlauf schaffen“, begründet Stadtsprecherin Diana Schulze den frühen Beginn der Weihnachtsvorbereitungen. Er sei nicht viel zeitiger als sonst. Normalerweise geht es damit Anfang November los. Doch der 1. Advent ist in diesem Jahr bereits am 27. November. Zwei Tage zuvor startet der hiesige Weihnachtsmarkt. „Bis dahin muss der Bauhof auch andere Dinge erledigen“, sagt Diana Schulze. „In dieser Zeit sind unsere Kollegen sehr gefordert.“

Eifriger als in anderen Städten

Schon früh ab 7 Uhr beginnen sie mit dem Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung. „Wir müssen so zeitig anfangen, um nicht die Parkplätze ewig zu blockieren“, sagt einer der Bauhofmitarbeiter. Gegen Mittag wird aufgehört, um nicht das Markttreiben zu behindern. Bis Ende nächster Woche sollen in der Innenstadt alle Adventsstraßenlichter angebracht sein. Der Reformationstag am Montag kostet einen zusätzlichen Tag, an dem Bauhofleute nichts machen können.

Ab der übernächsten Woche wollen sie damit beginnen, den Weihnachtsmarkt aufzubauen. Bereits am 5. November soll der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt aufgestellt werden. „Da können wir nicht erst mit der Straßenbeleuchtung anfangen“, so der Bauhofmitarbeiter.

So eifrig wie Großenhain sind andere Städte im Landkreis Meißen bei Weitem nicht. In Riesa wird erst am 21. November damit begonnen, die Adventsbeleuchtung am Puschkinplatz und entlang der Einkaufsmeile auf der Hauptstraße anzubringen. „Das reicht vollkommen aus“, sagt Riesas Stadtsprecher Uwe Päsler. Wie in Großenhain sollen die Lichterketten erst am 25. November leuchten und die Riesaer in Adventsstimmung versetzen. Die 5. Riesaer Klosterweihnacht beginnt sogar erst am 9. Dezember und geht bis einen Tag vor Heiligabend.

Auch in Radebeul ist man noch gelassen, was die Weihnachtsvorbereitungen betrifft. „Einen kleinen Moment haben wir ja noch bis zum ersten Advent“, sagt die hiesige Stadtsprecherin Ute Leder scherzend. Der Weihnachtsmarkt auf dem Anger in Altkötzschenbroda beginnt ebenfalls am 25. November. An den ersten drei Adventswochenenden lädt er zum Bummeln ein. Aber deshalb gerät in Radebeul noch lange niemand in Stress.

Ganz clever sind die Meißner. „Die Festbeleuchtung hängt schon seit der Mode-nacht“, sagt Andreas Krause vom Gewerbeverein Meißen. Die Modenacht war am 17. September. Und auch beim Weinfest verliehen die Lichtketten der Altstadt einen heimeligen Glanz. Jedes Jahr um den 11. November herum würden Mitarbeiter der Meißner Stadtwerke beginnen, an diese Lichterketten Weihnachtssterne dranzuhängen. Das macht weniger Arbeit.

