Weihnachtsbaum wird aufgestellt Die Blaufichte für die Meißner Weihnacht ist 16 Meter hoch, kommt aus Nieschütz und wird am Wochenende gefällt.

Am Sonnabend wird der Weihnachtsbaum auf dem Meißner Markt aufgestellt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Schnitt des Baumes, Transport und Aufrichten am Meißner Marktplatz. Das alles wird am kommenden Sonnabend, 12. November, mit einer für die Meißner Weihnacht gedachten Blaufichte passieren. Die Fichte soll laut Angaben des Gewerbevereins 16 Meter hoch sein und von der Firma Obstbau Görnitz aus Nieschütz stammen. Hier, genauer an der Riesaer Straße 13 e, wird das Gehölz um 7.30 Uhr von seinem angestammten Platz geschnitten.

Der Schnitt soll circa eine Stunde lang dauern. Anschließend wird der Baum zum Meißner Marktplatz transportiert und hier zwischen 9 und 10.30 Uhr aufgestellt. In dieser Zeit können die Meißner schon einen ersten Blick auf ihren diesjährigen Weihnachtsbaum erhaschen. Auch auf dem Kleinmarkt wird zu Weihnachten eine Blaufichte aufgestellt. Sie wird mit etwa zwölf Metern etwas kleiner als der Baum auf dem Marktplatz ausfallen.

Am Schnitt und Aufstellen der Bäume sind die Freiwillige Feuerwehr Meißen, das Ordnungsamt sowie das Polizeiamt Meißen und der Gewerbeverein beteiligt. Einen Autokran für den Transport stellt die ortsansässige Firma Mentner Krane zur Verfügung.

