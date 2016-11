Weihnachtsbaum steht Auf dem Elstraer Markt gibt es jetzt einen Weihnachtsbaum. Am 1. Advent wird er im Glanz erstrahlen.

Der Elstraer Marktplatz. In der Adventszeit steht dort ein großer Weihnachtsbaum. © Rene Plaul

Eine etwa elf Meter hohe Koreatanne aus Rauschwitz schmückt seit Montag den Elstraer Markt. Familie Lange spendierte der Stadt in diesem Jahr den Weihnachtsbaum. Vier Tonnen Gewicht und knapp 13 Meter Länge hatte das stattliche Exemplar aufzuweisen, als die städtischen Mitarbeiter es in Empfang nahmen, erzählt der Leiter des Bauhof-Teams, Heiko Pohle. Man habe den Baum allerdings ein wenig stutzen müssen, um ihn aufstellen zu können. Am gestrigen Dienstag wurden noch die Lichterketten angebracht. Pünktlich zum ersten Advent wird sich der Tannenbaum dann das erste Mal in seinem festlichen Lichterglanz zeigen. (szo)

