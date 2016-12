Weihnachtsbaum sichern Die Meißener Feuerwehr gibt Tipps, wie man mit dem Grün umgehen soll, um Brände zum Fest zu vermeiden.

Die Feuerwehr warnt vor kräftigem Wind. © Symbolfoto

Damit die schönste Zeit des Jahres ohne Personen- und Sachschäden verläuft, gibt die Feuerwehr Meißen wichtige Brandschutztipps. Auch zu Weihnachten gilt danach, dass Fluchtwege wie Fenster, Türen, Flure und Treppen nicht verstellt werden dürfen. Tannengestecke und Adventskränze sollten nicht zu lange in der Wohnung aufbewahrt werden. „Trockene Zweige brennen wie Zunder, ersetzen Sie trockene Zweige durch frisches Tannengrün und holen Sie den Weihnachtsbaum erst am 24. Dezember in das warme Zimmer“, heißt es. Auf brennbare Untersätze muss ebenso geachtet werden wie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Materialien, wie etwa Vorhänge und Gardinen. Am besten ist es, Sicherheitskerzen zu verwenden, bei denen der vor dem Kerzenboden endende Docht die Flamme erlöschen lässt. Und natürlich darf man brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen und schon gar nicht, wenn Kinder allein im Zimmer sind. Vor Kindern sind Zündhölzer und Feuerzeuge immer an einem sicheren Platz zu verwahren. Und: Wunderkerzen gehören nicht in Adventsgestecke oder Weihnachtsbäume. (SZ/ul)

