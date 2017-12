Weihnachtsbaum mit Öko-Siegel? Die Forstgewerkschaft empfiehlt, beim Weihnachtsbaumkauf auf bestimmte Siegel zu achten. Das helfe Natur und Beschäftigten.

Die gute Nachricht: Der Durchschnittspreis für einen Weihnachtsbaum hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.. © Daniel Schäfer

Sächsische Schweiz. Rund 84 000 Weihnachtsbäume – diese stolze Anzahl dürfte in den nächsten Wochen gefällt, gekauft und in den heimischen Wohnzimmern aufgestellt werden. Das hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) ausgerechnet. Sie geht davon aus, dass etwa 70 Prozent aller Haushalte im Landkreis – also gut zwei Drittel – sich einen eigenen Weihnachtsbaum leisten. „Aber Tanne ist nicht gleich Tanne“, sagt IG-Bau-Bezirksvorsitzender Jörg Borowski. „Die Käufer sollten neben dem Aussehen auch darauf achten, wo und wie der Baum produziert wurde.“

Borowski rät zum Kauf aus heimischer Produktion, das dürfte im Landkreis kein Problem sein. Er empfiehlt zudem aber, auf Öko-Siegel wie FSC- oder PEFC-Zertifikate zu achten. „Dann bekommt man einen natürlich gewachsenen Baum, der nicht mit Pestiziden oder chemischen Düngern behandelt wurde“, sagt Borowski. Die Siegel stünden zudem dafür, dass die Beschäftigten im Forstbetrieb faire Löhne bekommen. Tannen, Fichten und Kiefern mit „Naturland“- oder „Bioland“-Zertifikaten seien ebenfalls eine gute Wahl. Borowski empfiehlt, beim Kauf nach der Herkunft des Baumes zu fragen und Verkaufstermine direkt auf den Plantagen zu nutzen – dann könne man seinen Baum oft selbst auswählen und schlagen.

Die gute Nachricht: Der Durchschnittspreis für einen Weihnachtsbaum soll in diesem Jahr stabil bleiben. Nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger geht der Trend außerdem zur „Zweit-Tanne“ – etwa im Garten oder auf dem Balkon. Und auch die -Bilanz stimmt: Laut Bundesverband werden auf einem Hektar Weihnachtsbaumkultur bis zu 145 Tonnen Kohlendioxid gebunden.

