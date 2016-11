Weihnachtsbaum kommt aus Weißig Am Sonnabend ab 8 Uhr soll er an der Wettiner Straße gefällt werden.

Weihnachtsbaum für Lampertswalde kommt aus Weißig. © Anne Hübschmann

In Weißig am Raschütz kommt es am Sonnabend zu einem vorweihnachtlichen Spektakel. Hier soll der diesjährige Lampertswalder Weihnachtsbaum gefällt werden. Gegen 8 Uhr rücken Mitarbeiter des hiesigen Bauhofs sowie ein Kran der Großenhainer Firma Bothur an, um den Nadelbaum zu sichern, abzusägen und anschließend auf einen Tieflader des Mühlbacher Bauunternehmens Tieku zu verladen.

Ohne große Verzögerungen kann der Baum danach gleich in Richtung Lampertswalde transportiert werden. Dort soll er auf dem Gelände des Kinderhauses aufgestellt werden. „Wir hatten schon größere Weihnachtsbäume als Großenhain“, sagt Gemeinderat Bernd Richter nicht ohne Stolz. Doch diesmal dürfte der Lampertswalder Weihnachtsbaum etwas kleiner sein.

Nach dem Totensonntag sollen die Bauhofleute den Baum mit Stern und Lichtern schmücken. Bis Ende Januar wird der Lampertswalder Weihnachtsbaum leuchten. Zum Weihnachtsmarkt am 4. Advent soll der Baum versteigert werden. Den Erlös erhält das Kinderhaus.

