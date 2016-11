Weihnachtsbaum geklaut Die Kinder-Weihnachts-Aktion in Bischofswerda bekommt einen Dämpfer. Eins der Bäumchen wurde gestohlen. Wer war das? Das fragen sich nun viele.

Erzieherin Jennifer Mandowsky und Tabea vom Herrmannstift schmücken hier den Baum vorm Friseur- und Kosmetikgeschäft Rabe an der Kirchstraße. Viele andere Kinder sind hier und vor anderen Läden fast zeitgleich am Werk. © Steffen Unger

Freude und Ärger lagen am Mittwochvormittag in Bischofswerda leider ganz nah beieinander. Das Weihnachtsbäumchen vor Lederwaren Renger an der Bautzener Straße wurde gestohlen. Kurz bevor Mädchen und Jungen der Tagesstätte der Volkssolidarität Märchenland am Mittwochvormittag mit Selbstgebasteltem zum Schmücken kommen wollten, bemerkten Ladeninhaberin Christina Kokel und ihre Mitarbeiterin den Diebstahl.

Christina Kokel reagierte super. Sie setzte sich ins Auto und holte bei der Baywa schnell einen neuen Baum. Als die Kinder kamen, war sie zurück. Ihr Tännchen ist jetzt zwar kleiner als alle anderen, die über die Aktion von Werbegemeinschaft und Stadt an die Geschäfte verteilt wurden. Aber geschmückt sieht es genauso schön aus. Der Ärger im Lederwarengeschäft ist groß, doch es kommt Freude dazu. „Die Kinder waren ja so begeistert, haben sich beim Schmücken und Erzählen fast überschlagen“, sagt die Verkäuferin. Sie oder ihre Chefin holen den Baum jetzt sicherheitshalber jeden Abend rein. Weil er getopft ist, geht das ganz gut.

Unbeeindruckt von dem Diebstahl an der Kirchstraße wurden auch am Mittwoch im gesamten Stadtzentrum weitere Bäumchen geschmückt. So kamen zum Friseur- und Kosmetiksalon Rabe sowie zum An- und Verkauf Heller an der Kirchstraße die Kinder vom diakonischen Kinderhaus. Fast alle der über vierzig Bäume vor Geschäften sind damit jetzt von Kinderhand gestaltet. Die Vielfalt ist groß und sichtbar alles mit Liebe gemacht. Die Bäumchen zieren auch Schilder, welche Heinzelmännchen da am Werk waren. Und so bleiben die ersten Passanten tatsächlich stehen: interessiert, staunend, bewundernd. Genauso hatten sich das die Organisatoren gedacht. Und auch Ideengeberin Ute Langer, die Lehrerin am Goethe-Gymnasium ist.

Eine schwierige Aufgabe hat jetzt die Jury mit Vertretern der Stadt, der Werbegemeinschaft und der Sächsischen Zeitung. Sie schaut sich am Donnerstag alle Bäume an und soll entscheiden, welche die schönsten sind. Das Geheimnis darüber, was dabei herausgekommen ist, wird am Freitagnachmittag auf dem Weihnachtsmarkt gelüftet. Ein großes Dankeschön verdienen schon jetzt alle.

