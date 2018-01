Weihnachtsbaum fällt am Sonnabend Das Parken auf dem Pirnaer Markt ist während der Aktion nur eingeschränkt möglich sein.

© Archiv: Daniel Förster

Pirna. Während aus den meisten Stuben die Schwibbögen und Räuchermännchen verschwunden sind, weihnachtet es auf Pirnas Marktplatz noch immer. Der Weihnachtsbaum trotzt den frühlingshaften Temperaturen und strahlt bei Dunkelheit nach wie vor mit Tausenden Lichtern. Am Wochenende soll damit Schluss sein. Wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mitteilt, will der Weihnachtsmarkt-Veranstalter Zastrow & Zastrow den Baum am Sonnabend umlegen, zersägen und abtransportieren lassen. Während der Aktion wird das Parken an der Westseite des Rathauses nicht möglich sein. (SZ/ce)

zur Startseite