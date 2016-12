Weihnachtsbaum erfreut alle Die geschmückte Kiefer an der Sachsenbrücke findet im Netz eine große Fangemeinde.

Ein Unbekannter schmückte diesen Baum. Das finden viele gut. © K. Richter

Thema Nummer eins auf der SZ-Facebook-Seite ist derzeit der hübsch geschmückte Baum an der Sachsenbrücke. Zahlreiche Nutzer loben den unbekannten Wohltäter, der hier in Eigeninitiative große Weihnachtskugeln an den Zweigen befestigte. So schreibt Conny Lohrey: „Schön, dass es noch Menschen gibt, die unsere Welt ein bisschen bunter machen.“ Dem schließt sich Katrin Mugele an. „Soviel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit. Das ist mal eine schöne Abwechslung“, postet sie poetisch, und Userin Sylke Urwank dankt spontan dem Weihnachtsfreund. Sie ist nicht die Einzige.

Für viele Nutzer ist der geschmückte Baum allerdings kein Novum. „Der wird schon seit einigen Jahren zu Weihnachten geschmückt. Würde fast behaupten, dass sogar Ostern Eier dran hängen, bin mir da aber nicht ganz sicher“, schreibt Robert Fischer. Er bekommt Unterstützung von einer Nutzerin namens Pultfee Es. „Er wird auch zu Ostern bissel bunt gemacht.“ Und schließlich fragt Ina-Maria Ritschel: „Warum kommt die Stadt nicht auf so eine Idee?“ Vielleicht nimmt sich das Rathaus diese Anregung ja zu Herzen …

