Weihnachtsbaum dringend gesucht Der Demitzer Bauhofchef hat zwei Bäume begutachtet. Doch das richtige Exemplar war nicht dabei.

Wo soll der Weihnachtsbaum für Demitz herkommen? © dpa

Das gab es lange nicht: In Demitz fehlt noch der Weihnachtsbaum. Händeringend wird jetzt ein stattliches Exemplar gesucht, das vor der Grundschule in der Dorfmitte aufgestellt werden kann. „Wir hatten in diesem Jahr keine Angebote von Bürgern“, sagt Bürgermeisterin Gisela Pallas. Zwar habe der Bauhofchef einige Bäume im Dorf begutachtet, wie sie sagt. Doch irgendetwas gab es immer zu bemängeln. Mal war er zu schief, mal hatte er zwei Spitzen.

Gisela Pallas hofft nun auf einen Baum auf den letzten Drücker und auf eine Spende aus Demitz oder den Ortsteilen. „Der Baum sollte rund sieben Meter hoch sowie dicht und gerade gewachsen sein. Der Bauhof würde sich um den Abtransport kümmern.“ (cm)

