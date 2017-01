Weihnachtsbaum als Vitaminbombe Elbetierpark-Chef Sven Näther: Das nadelige Laub ist eine willkommene Abwechslung für die Tiere im Winter.

Lamas fressen einen Weihnachtsbaum © Henning Kaiser/dpa

Das ist das Schicksal eines Weihnachtsbaumes: Über Jahre wird er angebaut und gepflegt, dann wandert er in die gute Stube. Und danach wird er oft verbrannt. Für viele Feuerwehren ist das Weihnachtsbaumverbrennen inzwischen zum Ritual geworden.

Doch es gibt auch eine sinnvolle Verwendung für ausgediente Weihnachtsbäume, sagt Sven Näther. Er ist der Betreiber des Elbetierparks in der Hebelei. Und deren Bewohner schmachten geradezu nach Fichten, Tannen und Kiefern. „Deren nadeliges Laub ist eine willkommene Abwechslung und gibt zugleich Vitamine für die Tiere im Winter“, sagt Näther.

Ungeeignet sind aber Nordmanntannen. Die Bäume können entweder am Tierparkeingang neben die Futterspendenbox gestellt werden oder man verbindet die Spende gleich mit einem Tierparkbesuch und packt Kind, Enkel und Kegel mit samt Baum ins Auto. Wichtig ist aber , dass die Zweige restlos von Lametta und Kunstschnee befreit sind. „Große und kleine Gäste können in Absprache mit den Tierbetreuern den Baum auf Wunsch auch selbst gern verfüttern“, so Näther.

Der Tierpark ist täglich ab 10 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. (SZ/jm).

