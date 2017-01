Weihnachtsbäume werden entsorgt Die Mitarbeiter des Bauhofes holen Bäume ab, die bis zum 20. Januar an vorgeschriebenen Stellen abgelegt werden.

Die Weihnachtsbäume, die bis zum 20. Januar an folgenden Standorten abgelegt werden, holen die Mitarbeiter des Bauhofes ab: Höllochweg, Platz am ehemaligen EBL, Schützenplatz, Feldstraße, Kirchvorplatz. Parkplatz hinter dem Schwan, Bahnhofsvorplatz und am Containerplatz an der Flemmingener Straße. In den Ortsteilen können die abgeschmückten Bäume an den Containerstellplätzen abgelegt werden.

Wer seinen Weihnachtsbaum erst nach dem 20. Januar entsorgen will, muss diesen zum städtischen Bauhof an der Dresdener Straße bringen. (DA/je)

