Weihnachtsbäume selber schlagen Wer seine Tanne, Fichte oder Kiefer frisch aus dem Wald holen möchte, hat dazu mehrere Gelegenheiten.

Sächsische Schweiz. Wer seinen Weihnachtsbaum lieber selbst aus dem Wald holen möchte, hat auch in diesem Jahr wieder mehrmals Gelegenheit dazu. Und das ganz legal. Der Sachsenforst lädt dazu an den nächsten beiden Wochenenden ein. Am 9. Dezember können Nadelbäume nahe der Straße Waldsiedlung in Fischbach, unweit des Schwarzen Rosses, gesägt werden. Am Tag darauf warten die Förster in der Massenei, nahe der B 6, am Bahnübergang Seeligstadt. Am 16. Dezember kann man entweder in den Graupaer Forst gehen. Dort kann man sich den Weihnachtsbaum am Marktweg im Tännicht aussuchen. Oder man schlägt sich einen der Bäume im Beutwald bei Rosenthal-Bielatal an der alten Rosenthaler Straße.

An den jeweiligen Tagen gibt es zwischen 10 und 14 Uhr nicht nur Bäume, sondern auch Lagerfeuer sowie Glühwein und Speisen im Wald. Fichten und Kiefern von einem Meter bis 2,50 Meter kosten 15 Euro, größere Bäume sowie Tannen 20 Euro. Die Bäume sind laut Forstbezirkssprecherin Anke Findeisen nicht gedüngt und nicht gespritzt – eben ganz natürlich gewachsen. (SZ/kk)

