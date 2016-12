Weihnachtsbäume richtig entsorgen Ab Januar können die Bäume können im Wertstoffhof abgegeben werden.

Die Zeit der liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume geht naturgemäß Anfang Januar zu Ende. Dann müssen die Gehölze entsorgt werden. Leider kommt es Jahr für Jahr auch in Meißen dabei zu Problemen. „Viele Leute stellen ihre alten Bäume einfach vor Abfallbehälter für Glas oder Pappe bzw. werfen die Bäume unzerkleinert in normale Bio-Tonnen. Das ist für die Entsorger sehr unerfreulich“, sagt Christine Christoph, Mitarbeiterin im städtischen Bauhof Meißen. Ausrangierte Weihnachtsbäume könnten im kompletten Januar entweder im Wertstoffhof am Wall 7 (geöffnet Montag, Mittwoch, Freitag von 13 bis 18 Uhr und Sonnabend von 8 bis 12 Uhr) abgegeben werden. Bäume oder Zweige können aber auch zerkleinert in der Biotonne entsorgt, oder zu festgelegten Terminen unentgeltlich an bestimmten Ablageplätzen abgelegt werden.

Folgende Termine und Orte können dafür jeweils am 10. Januar und am 23. Januar genutzt werden: Wertstoffcontainerplatz Berghausstraße, Ecke Gerichtsweg, Wertstoffcontainerplatz Fellbacher Straße 3, Parkplatz Goethestraße Ecke Schillerstraße, Parkplatz Elbe am Leinpfad, Buswendeplatz Nossener Straße 37, Leitmeritzer Bogen Ecke Aritaring, Parkplatz ICM an der Ossietzkystraße 37 sowie Elbeparkplatz an der Siebeneichener Straße. (SZ/mhe)

