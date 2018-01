Weihnachtsbäume in Flammen Die Nadelbäume kann man am Wochenende in mehreren Gemeinden dem Feuer übergeben.

© Symbolfoto: dpa

Strehla/Elbe-Röder-Gebiet. Im Altkreis Riesa gibt es am Sonnabend, 13. Januar, wieder mehrere Möglichkeiten, sich seines Weihnachtsbaums zu entledigen. In Gröditz findet ab 16.30 Uhr das Weihnachtsbaumfeuer statt, am Feuerwehrgerätehaus Marktstraße. Die Bäume können am Sonnabend ab 9 Uhr abgegeben werden. In Glaubitz facht der Kulturverein das Feuer ab 17 Uhr auf dem Firmengeländer der Firma Heier am Radewitzer Weg ab 17 Uhr an. Ausgediente Christbäume können noch bis dahin auf einer gekennzeichneten Fläche vor Ort abgelegt werden.

Gleiches Prozedere, anderer Ort: Auch in Nünchritz können vor der Feuerwehr an der Karl-Marx-Straße für das Neujahrsfeuer am Sonnabend, 17 Uhr, Weihnachtsbäume abgelegt werden. In Strehla spielt beim Weihnachtsbaumglühen im Nixenbad bei gutem Wetter wieder die Schalmeienzunft auf. Start ist 16.30 Uhr, die Bäume können ab sofort auf dem Parkplatz vorm Strehlaer Bad abgegeben werden. In Frauenhain ist auf der Insel am Sonnabend ebenfalls Weihnachtsbaumverbrennen angesagt. Die Bäume werden dort am Freitag (8 bis 12 Uhr) und Sonnabend (9 bis 12 Uhr) angenommen. (SZ)

zur Startseite